Coupe du monde 2022: l’équipe du Qatar a rendez-vous avec son histoire

La sélection du Qatar va lancer une Coupe du monde 2022 de football que son pays organise du 20 novembre au 18 décembre. Ce dimanche à Al Khor, à partir de 16h TU (19h à Doha), face aux Equatoriens, les Qatariens tenteront de donner une belle image, eux dont l’équipe reste largement méconnue sur la scène internationale.

De notre envoyé spécial à Doha,

C’est le jour J pour l’équipe nationale masculine de football du Qatar. Les Maroon – surnom des footballeurs qatariens – vont lancer la Coupe du monde 2022, douze ans après que leur pays en a obtenu l’organisation dans des conditions controversées. « Nous sommes très fiers et pleins d’enthousiasme à l’idée de démarrer cette compétition, demain, a réagi leur capitaine, Hassan Al Haydos, en conférence de presse. Il n’y a pas de plus grand honneur que de jouer une Coupe du monde ».

C’est un moment forcément unique pour la peu connue sélection qatarienne. Celle-ci a disputé son premier match en 1970 (défaite 2-1 face à Bahreïn) seulement et n’avait jamais joué une phase finale de Mondial, avant cela. Elle n’a ainsi jamais fait mieux qu’une 42e place au classement de la Fédération internationale (Fifa). Le Qatar évolue actuellement autour de la 50e et son principal fait d’armes reste une victoire en Coupe d’Asie en 2019.

Expériences minimes

Depuis ce sacre aux Emirats arabes unis, les Maroon ont affiché une certaine régularité en décrochant la médaille de bronze à la Coupe Arabe 2021 à domicile et la troisième place lors de la dernière Gold Cup (tournoi qui rassemble les nations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des caraïbes) où ils étaient invités. De quoi aborder sereinement la prochaine Coupe d’Asie que le Qatar abritera également, en 2023.

Mais que peuvent viser les Qatariens durant cette Coupe du monde tant attendue ? Par le passé, ceux-ci ont déjà battu des nations européennes solides comme la Russie et la Suisse, ce qui peut leur offrir de l’espoir face aux Pays-Bas, qui seront leurs derniers adversaires dans le groupe A (le 29 novembre). Ils ont aussi connu quelques succès face à des nations africaines : Algérie, Egypte... De quoi, là aussi, croire en leurs chances le 25 novembre face à un Sénégal privé de son attaquant-vedette, Sadio Mané, forfait pour la compétition ?

Mais préparation maximale

Avant les Néerlandais et les Sénégalais, l’équipe dirigée depuis 2017 par l’Espagnol Felix Sanchez devra néanmoins réussir son entrée face à l’Équateur. Des Équatoriens face auxquels, dans un Stade Al Bayt complet, une victoire serait évidemment la bienvenue. « Nous sommes conscients de qui nous sommes, d’où nous venons et de qui nous allons affronter, assure Felix Sanchez. Ce que nous allons essayer de faire, c’est de jouer du mieux que nous pouvons et d’être compétitifs face à cette équipe qui a un grand niveau de jeu. Nous savons que ce sera un challenge pour nous ».

Le sélectionneur de l'équipe du Qatar, Felix Sanchez, et son capitaine, Hassan Al Haydos. REUTERS - MATTHEW CHILDS

Pour le relever, le Qatar s’appuiera sur le jeu appliqué prôné par son entraîneur, passé par le FC Barcelone. Et il comptera sur l’homogénéité de son groupe, tous les joueurs évoluant dans le championnat local, la Qatar Stars League (QSL).

Cela a d’ailleurs permis à la Fédération qatarienne (QFA) d’organiser une longue coupure, afin que sa sélection fanion puisse effectuer un très long stage préparatoire de près de cinq mois, ponctué par une vingtaine de matches de préparation.

Et polémique persistante

En revanche, Felix Sanchez ne pourra pas s’appuyer sur de grosses individualités. Ces dernières années, la QFA a d’ailleurs entrepris un travail de renforcement en naturalisant des joueurs nés à l’étranger et ayant évolué en QSL. Résultat, une dizaine d'éléments sur les 26 retenus pour cette Coupe du monde 2022 sont nés à l’étranger (Algérie, Égypte, France, Ghana, Portugal, Irak, etc.), parfois sans liens passés avec le Qatar.

L’actuel meilleur buteur de l’équipe nationale A (42 réalisations), Almoez Ali, est ainsi soudanais de naissance. Ce dernier avait d'ailleurs été au cœur d’une procédure pour inéligibilité lancée par la Fédération émiratie durant la Coupe d’Asie 2019. Une action juridique sans lendemain puisque Almoez Ali sera bien là, avec l'ambition d'être l'un des héros de cette Coupe du monde 2022...

