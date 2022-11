Karim Boudiaf: «le Qatar n’a pas joué son football» en ouverture du Mondial 2022

Entretien

Karim Boudiaf était titulaire lors de la défaite 2-0 du Qatar face à l’Equateur, en match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 de football, ce 20 novembre à Al Khor. Pour RFI, le milieu de terrain qatarien né en France évoque ce revers qu'il juge particulièrement décevant.

RFI : Karim Boudiaf, dans quel état est l’équipe du Qatar après cette défaite 2-0 face à l’Equateur, en match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 ?

Karim Boudiaf : C’est très difficile parce qu’on a perdu et surtout on n’a pas bien joué. C’est ça le plus dur à accepter. Donc, on est vraiment déçu d’avoir perdu ce premier match. On sait que les deux prochains, contre le Sénégal et les Pays-Bas, vont être compliqués. Mais on va essayer de rectifier ce qu’on n’a pas bien fait aujourd’hui, pour la prochaine rencontre.

Est-ce qu’il y avait trop de pression sur votre équipe ?

Oui, peut-être… C’est la première Coupe du monde pour le Qatar. Peut-être que la pression a effectivement joué un peu. Surtout en première mi-temps. Cette première période a été très difficile pour nous.

La deuxième période a été meilleure pour le Qatar.

Oui, parce qu’en première période, on était trop stressé et on n’arrivait pas à se trouver sur le terrain, on ratait des passes et on perdait beaucoup le ballon. Mais, ensuite, c’était différent : on a joué davantage libéré.

Qu’est-ce qui pourrait vous satisfaire, après ce premier match ?

Le plus important, c’est de réaliser une bonne performance. Aujourd’hui, on sait qu’on n’a pas tout donné, alors que c’est la Coupe du monde. Mais j’ai l’impression que le Qatar n’a pas joué son football. Et c’est ça qui est dommage. Le plus important, c'est de donner une belle image de l’équipe et du Qatar.

