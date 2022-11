Coupe du monde 2022: exploit de l'Arabie saoudite contre l'Argentine

RÉSUMÉ

L'attaquant saoudien Salem Al Dawsari fête avec une acrobatie son but splendide inscrit contre l'Argentine, mardi 22 novembre 2022.

Première sensation dans ce Mondial 2022, mardi 22 novembre, avec la victoire de l'Arabie saoudite contre l'Argentine (2-1). L'Albiceleste était bien entrée dans le match à Lusail, mais un retour tonitruant des Saoudiens en début de seconde période a tout emporté. Les Argentins, présentés en favoris de cette Coupe du monde, mettent un genou à terre d'entrée.

L'Argentine restera donc comme le premier géant du football mondial à mordre la poussière dans cette Coupe du monde au Qatar. Si l'Angleterre et les Pays-Bas n'ont pas manqué leurs débuts lundi, la sélection sud-américaine est elle tombée de très haut mardi dans le groupe C contre l'Arabie saoudite, au stade de Lusail.

Face à une équipe contre laquelle ils n'avaient jamais perdu auparavant, les Argentins avaient la faveur des pronostics. Contre des joueurs qui évoluent presque tous dans le championnat national, le sélectionneur Luis Scaloni avaient sorti l'artillerie lourde en attaque avec Lautaro Martinez, Angel Di Maria et bien sûr le capitaine Lionel Messi. C'est d'ailleurs le n°10 qui a rapidement rassuré les siens en ouvrant le score sur un penalty obtenu par Leandro Paredes (10e).

Dans la foulée, Lautaro Martinez a cru faire le break à deux reprises. Mais l'assistance vidéo a d'abord invalidé le premier but pour hors-jeu. Et l'arbitre de touche n'a pas eu besoin de la technologie pour voir que l'attaquant était à nouveau hors-jeu sur le second. À la pause, l'Argentine menait 1-0 assez logiquement, après 45 premières minutes plutôt fermées.

Al Dawsari signe un but d'anthologie

On ignore encore ce que Hervé Renard, le technicien français à la tête des Faucons, a dit à ses joueurs. Toujours est-il que, de retour sur le terrain pour le deuxième acte, les Saoudiens ont renversé l'ogre argentin. Bien lancé dans la surface face à Cristian Romero, Saleh Al Shehri s'est débarrassé aisément du défenseur avant de tromper Emiliano Martinez du pied gauche (48e).

Salem Al Dawsari a, juste après, fait chavirer tout un peuple en donnant l'avantage à l'Arabie saoudite d'un but splendide en pleine lucarne (53e). Le portier argentin n'a rien pu faire devant un tel bijou. KO debout, l'Albiceleste a bien essayé de reprendre ses esprits et de repartir vers l'avant. Scaloni a procédé à un triple changement et l'Argentine s'est jetée à l'attaque.

Mais rien n'y a fait. Contre des Saoudiens arcboutés dans leur moitié de terrain et accrocheurs (six cartons jaunes à partir de la 67e minute), les Sud-Américains se sont démenés sans parvenir à trouver la faille. C'est une énorme performance pour l'Arabie saoudite, qui s'offre le scalp d'une sélection attendue comme favorite, comme le Brésil. Le prochain match de la bande à Messi, contre le Mexique le 26 novembre, sera capital. L'Arabie saoudite prend, elle, les commandes du groupe C en attendant la rencontre Mexique-Pologne ce mardi.

