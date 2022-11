Coupe du monde 2022: face à l’Australie, la France se veut sereine

Comme en 2018, la France va entamer la Coupe du monde de football face à celle d’Australie, ce 22 novembre 2022 à Al Wakrah. Mais quatre ans plus tard, les tenants du titre sont-ils toujours aussi redoutables ? Le sélectionneur Didier Deschamps et son capitaine Hugo Lloris affichent une relative sérénité, malgré les forfaits des milieux de terrain Paul Pogba et Ngolo Kanté, ainsi que celui de l’attaquant Karim Benzema.

De notre envoyé spécial à Doha,

« Je vois que vous connaissez bien l’équipe d’Australie, vous ne m’avez posé aucune question à son sujet, donc c’est parfait ! » Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France de football, ne peut s’empêcher d’envoyer une pique aux médias en quittant la conférence de presse des Bleus, avant leur match face aux Australiens, ce 22 novembre 2022 à Al Wakrah, en Coupe du monde.

Le technicien semble mi-amusé mi-agacé par les incessantes interrogations sur son groupe, affaibli par les forfaits de Paul Pogba, Ngolo Kanté et surtout celui de Karim Benzema, élu Ballon d’Or 2022.

La malédiction du vainqueur

« On continue de croire en nos chances, en notre groupe, en notre aventure, promet pourtant le capitaine des Bleus, Hugo Lloris. Forcément, les forfaits de dernière minute n’ont pas aidé l’équipe, encore moins celui de Karim parce qu’on connait son importance au sein de l’équipe. Mais j’ai envie de croire au fait qu’on continue à avancer et on a hâte de commencer cette compétition ».

Même si les vainqueurs ont été à chaque fois éliminés dès le premier tour de l’édition suivante, depuis le Mondial 2010… « De la pression, il y en a sur toutes les équipes engagées, rappelle le gardien de but. En étant tenants du titre, bien sûr, il y a des attentes. Mais à l’intérieur de notre groupe et de notre collectif, on a une mission bien précise : c’est avant tout d’être concentrés sur cette phase de groupes et de se donner toutes les chances de finir premiers ».

Didier Deschamps n’affiche pas davantage d'appréhension avant cette cinquième phase finale à la tête des Tricolores, et ce malgré d’inévitables ajustements tactiques liés aux forfaits des uns et aux méformes des autres. « Chaque équipe a eu ses propres péripéties, avec des absences, des joueurs qui étaient plus ou moins blessés à certaines périodes ou juste avant la compétition, relativise Deschamps. Il faut aller de l’avant avec le groupe de joueur qu’il y a. Ce n’est pas avoir moins d’ambitions. […] En revanche, s’il y a davantage de compréhension de votre part, ce serait une bonne chose pour les joueurs », sourit l’ex-milieu de terrain, avant d’aller mettre la dernière touche à cette première rencontre française durant ce Mondial 2022. Coup d’envoi à partir de 19h TU.

