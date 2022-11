Coupe du monde 2022: gros plan sur l’Arabie saoudite

reportage

L’Argentine de Lionel Messi fait son entrée dans la Coupe du monde de football ce mardi 22 novembre. Son adversaire, l’Arabie saoudite, fait pâle figure à côté. La monarchie du Golfe est une modeste nation du ballon rond, mais une grande puissance dans sa région. Et sa présence au Mondial qatarien est observée de près. Il y a quelques années, l’Arabie saoudite avait déclenché une crise en imposant un blocus brutal à son voisin.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Doha, Hugo Moissonnier

Dans les rues de Doha, les supporters saoudiens sont plus calmes que ceux des autres équipes arabes. Mais ne vous y trompez pas. Les fans des Faucons verts sont ravis de communier avec leurs frères du Maroc, de la Tunisie et ceux de l’impétueux Qatar, un voisin petit par la taille mais sans limite dans ses ambitions : « Merci au Qatar ! C’est un défi d’accueillir une Coupe du monde mais on peut voir que tout se passe bien, s'exclame un supporter. En plus, ce n’est pas loin de chez moi alors je suis très heureux d’être là ! »

Je suis fier dans cette Coupe du monde dans le monde arabe ! Les Qatariens sont mes frères, nous sommes ensemble ! Il y a les affaires des gouvernements et il y a les gens, qui n’ont pas de problèmes entre eux.

Les gouvernants affichent, eux aussi, leur amitié

Dimanche dernier, lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, le prince saoudien Mohammed ben Salman a pris place aux côtés de l’Émir du Qatar.

► À lire aussi : L'Arabie saoudite, pays désertique, va accueillir une compétition de sports d'hiver

Dafrallah Mouadhen, journaliste installé au Qatar, explique que l'Arabie saoudite a voulu que cette Coupe du monde soit partagée entre l'Arabie et les Émirats : « Mais le Qatar a pris le gâteau. Il y a eu une certaine jalousie, poursuit le correspondant de l'Équipe et de France Football dans le Golfe. Mais aujourd'hui, le Qatar est réconcilié avec ses voisins, que l'on peut qualifier de lune de miel. »

Mais Mohammed ben Salman rêve peut-être encore d’une Coupe du monde dans son pays. Il y a deux mois, le Times révélait un projet de candidature commune avec l’Égypte et la Grèce pour l’édition 2030 : « C'est un projet, mais le Moyen-Orient a eu sa chance. On verra dans 25 ou 30 ans », conclut Dafrallah Mouadhen.

► À lire aussi : Coupe du monde 2022: qui sont les supporters du Qatar, habité surtout par des étrangers?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne