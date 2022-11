Mondial 2022: une bière pour l’ambiance s’il vous plaît

Reportage

Chaque soir, les supporters font la queue dans la fan zone de la Fifa pour s’offrir une gorgée de bière. Les organisateurs ont finalement décidé ne pas vendre de bières autour des stades.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Doha,

À la veille du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, la fan zone de la Fifa a ouvert ses portes. Depuis, les stands Budweiser dans le parc Al Bidda de Doha sont pris d’assaut. On y fait la queue pour être servi à 19h. Les organisateurs avaient finalement décidé ne pas vendre de bières autour des stades, mais uniquement dans les fan zones. Le seul endroit où la gorgée de bière est possible en dehors des grands hôtels et des lieux chics.

► À écouter aussi [PODCAST] Coupe du monde 2022: les critiques contre le Qatar sont-elles toutes justifiées ?

Loin de l’ambiance du Mondial au Brésil et en Russie

« Le foot s’apprécie avec une bière », raconte un Mexicain venu avec son épouse et son frère. Tous les trois sont les premiers de cette file qui se forme avant l’ouverture de la vente. « Franchement, on est loin de l’ambiance du Mondial au Brésil et en Russie », dit-il. Son épouse fait la moue devant les tentes rouges du brasseur américain.

Croisés un peu plus tard, tous les trois avaient retrouvé le sourire. Ils avouent accepter les restrictions imposées par les autorités du Qatar, émirat musulman conservateur. « On pense que la Coupe du monde appartient à l’occident, signale un supporter argentin. Il faut accepter de se retrouver ailleurs. Je sais que cette Coupe du monde dans un pays arabe peut déstabiliser. Ma fille qui porte des minijupes à Buenos Aires n’a pas voulu venir. »

Des supporters déstabilisés… et débrouillards

À côté, un groupe de Mexicains se partagent une première tournée, avec quatre bières chacun. Un Français qui vit à Doha regarde le spectacle d’un air amusé. « J’étais un peu déstabilisé quand je me suis installé ici, mais aujourd’hui, je suis habitué à cette culture », avoue-t-il. « C’est vrai, on ne veut pas choquer les gens qui vivent ici, alors on a du mal à savoir comment il faut se comporter », explique un Argentin qui vit sa septième Coupe du monde. « Je crois qu’ils n’ont aucune idée de ce qu’est l’ambiance d’un vrai Mondial », ajoute-t-il.

► À lire aussi : Coupe du monde 2022: sept équipes renoncent à porter un brassard contre les discriminations

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne