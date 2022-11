Coupe du monde 2022: deux supporters français réalisent le pari de rallier le Qatar à vélo

Reportage

Mehdi Balamissa et Gabriel Martin ont parcouru plus de 7000 kilomètres à vélo pour rejoindre Doha, le 17 novembre 2022.

Ce 22 novembre, l’équipe de France est entrée en lice contre l’Australie. Les Bleus champions du monde sont soutenus par un peu plus de 3 000 Français. Et parmi les supporters, deux d’entre eux sont venus de France, à vélo !

Avec notre envoyé spécial à Doha, Antoine Grognet

Quatre ans d’attente pour les Bleus, trois mois d’effort pour Gabriel et Mehdi avant cette Marseillaise et ce succès français au stade Al Janoub : « Ça valait carrément le coup, s’enthousiasme Gabriel. Franchement, match de fou pour le premier de l’équipe de France ! 4-1 on ne pouvait pas rêver mieux, une entrée en compétition magnifique. Donc si les Bleus veulent aller en finale, on les accompagnera avec plaisir ! »

Partis le 21 août du Stade de France, les deux amis sont arrivés à Doha le 17 novembre, après 63 étapes et 7 300 kilomètres. Un défi entre potes, une démarche responsable et aussi un peu écologique. « Évidemment que voyager à vélo, ça n’est pas anodin, explique Gabriel. Mais pour nous, c’est avant tout un mode de vie qu’on a essayé de partager au maximum avec les personnes qu’on a rencontrées et qui nous ont suivies sur les réseaux. L’idée, c’était de montrer qu’en 2022 on peut voyager, même si ce n’est pas forcément pendant trois mois, mais au moins un week-end. Évidemment qu’il y a un message écologique derrière. Ce n’est pas le principal, mais ce n’est pas anodin non plus. »

« Il y a eu un petit côté Forrest Gump »

De quoi offrir de belles découvertes aussi. Leur faire traverser l’Europe jusqu’en Turquie, rejoindre Israël en bateau avant de rouler vers Doha à travers la Jordanie et l’Arabie saoudite. Avec, au passage, des moments surprenants partagés sur les réseaux sociaux. « On est partis avec une tente chacun, raconte Mehdi. En Europe, on a privilégié le camping, et ensuite on a commencé à être accueillis chez l’habitant. Dans les pays musulmans qu’on a traversés, on a rencontré une solidarité absolument formidable. Ça a commencé en Turquie et puis l’Arabie saoudite, on a beaucoup dormi chez l’habitant dans ces pays-là. »

Une aventure débutée à deux et achevée en groupe, avec des cyclistes venus les accueillir à l’arrivée au Qatar. « Il y a eu un petit côté Forrest Gump, rigole Gabriel. On est arrivés avec une bonne vingtaine de cyclistes français et qatariens qui nous ont accompagnés sur la dernière étape. Ici, à Doha on était très attendus par la communauté française. Ça a fait du bien de sentir ce soutien. On n’était pas venus chercher ça, mais ça fait quand même très plaisir. »

Les deux amis resteront toute la durée de la compétition avant de rentrer en France, mais cette fois, pas à vélo.

