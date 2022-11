Mondial 2022: Cristiano Ronaldo, buteur historique et superstar face au Ghana

Reportage

En obtenant puis marquant un penalty crucial pour le Portugal, Cristiano Ronaldo a contribué à la victoire 3-2 de son équipe, ce 24 novembre à Doha. La superstar est au passage devenue le premier joueur de l’histoire du football à marquer au moins un but durant cinq phases finales de Mondial différentes. De quoi faire chavirer ses nombreux fans présents au Stade 974, hier.

De notre envoyé spécial à Doha,

Et les spectateurs du Stade 974 ont hurlé « Siu ! » Ce 24 novembre à Doha, Cristiano Ronaldo a marqué (sur penalty) le premier but d’un match Portugal-Ghana fermé jusqu’alors. Pour le plus grand bonheur de ses très nombreux fans présents en tribunes. Beaucoup d’entre eux, originaires d’Asie du Sud [1], se sont alors empressés, avec jubilation, d’imiter la célébration qu’effectue leur idole à chaque réalisation : bond en se retournant, puis bras et jambes écartés à la retombée. Et cette fameuse onomatopée (« Siiiiuuuuuuu »), criée avec rage.

De la rage, la superstar pouvait en avoir un brin durant ce match, lui qui vit une saison difficile. L’attaquant de 37 ans et Manchester United ont en effet mis fin à leur collaboration, après une interview virulente du joueur à l’égard du club anglais. Mais ce jeudi, le quintuple Ballon d’Or a préféré dribbler les questions sur le sujet, de la part des médias présents en zone d’interviews, offrant en revanche à certains journalistes un selfie avec lui.

« C'est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde »

C’est que Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire du football : il est devenu le tout premier à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes [2]. « C'est quelque chose qui me rend très fier, a déclaré l’intéressé lors d’une conférence de presse expéditive, après avoir été élu homme du match. C'est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde, on a gagné on est parti du bon pied. C'est une victoire très importante, on sait que gagner le premier match est crucial ».

Ce succès n’a en revanche pas empêché des questions sur les supposées tensions entre Ronaldo et ses coéquipiers. « Il n’y a aucun problème, assure pourtant le latéral Raphaël Guerreiro. C’est juste vous [les médias, Ndlr] qui interprétez des scènes [3] et forcément ça fait beaucoup parler, à chaque fois, quand ça touche Cristiano. Mais il n’y a aucun souci dans cette équipe du Portugal. Comme vous l’avez vu, lors du premier but, tout le monde était content et on se sautait dessus les uns et les autres. Tout le monde est vraiment heureux d’être dans cette équipe, avec cette ambiance ».

L’ex-joueur du Sporting Portugal, du Real Madrid et de la Juventus Turin peut, lui, savourer l’accueil des fans au Qatar. L’annonce de son nom, avant la rencontre face aux Ghanéens, puis à sa sortie de la pelouse à la 87e minute, a provoqué l’exultation des spectateurs. Sur le terrain de la popularité, le Portugais reste imbattable, même si ses plus belles années sont désormais derrière lui.

[1] Sous-région qui comprend notamment l’Inde, le Pakistan et le Népal dont de nombreux travailleurs migrants au Qatar sont originaires.

[2] 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

[3] Sur une vidéo, on voit le milieu offensif Bruno Fernandes, désormais ex-partenaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United, se saluer très brièvement, la superstar se figeant un bref instant.

