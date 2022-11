Coupe du monde 2022: au Qatar, déception mesurée après l’élimination de l’équipe nationale

Reportage

A Doha, la déception semble mesurée au lendemain de l’élimination de l’équipe nationale de football du Qatar dès le premier tour de la Coupe du monde 2022. Les Qatariens, hors-courses dans le groupe A, joueront pour l’honneur face aux Pays-Bas, le 29 novembre.

De notre envoyé spécial à Doha,

« Désolé, je suis occupé. » Petite tape amicale sur l’épaule et puis s’en va. « Ah, je ne parle pas assez bien l’anglais, pardon… » Air contrit et continue son chemin. « Moi je suis saoudien mais mon ami est qatarien. Par contre, il ne s’intéresse pas trop au football. » Rire poli.

Ce 26 juillet, au lendemain de la deuxième défaite de l’équipe nationale qatarienne en Coupe du monde 2022, mieux vaut s’armer de patience pour trouver un citoyen du pays disposé à répondre à des questions sur le revers 3-1 face au Sénégal. « L’élimination d’Al Annabi [1] ? Ce n’est pas grave, c’est le foot », sourit sans s’arrêter un passant dans le souk Waqif, véritable carrefour de tous les supporters durant ce tournoi. Illustration que ce résultat ne semble pas avoir contrarié outre-mesure la population locale.

Jaseem, 28 ans, a regardé la rencontre face aux Sénégalais. « Le niveau n'était pas très élevé, surtout de la part de mon pays. Mais jouer contre le Sénégal, ce n'est pas facile. C'est un pays fort. Mais mon pays n’a pas tellement bien joué, juge-t-il. Je pense qu’ils feront mieux la prochaine fois. Tous les pays connaissent des victoires et des défaites. Est-ce que vous avez vu l’Argentine, par exemple ? C’est une grande nation et pourtant ils ont perdu contre l’Arabie saoudite ».

« Je supporterai les équipes arabes »

Le Gulf Times, l’un des trois grands quotidiens anglophones du Qatar, se montre un peu moins compréhensif. « Six jours après le début de sa Coupe du monde à domicile, le Qatar a tiré sa révérence du tournoi dans un gémissement, tacle la revue, dans son supplément sports. Pire encore, il devient également le premier pays hôte à être sorti durant l’événement numéro un du football dès la phase de groupes et ce en ayant encore un match à disputer. L'Afrique du Sud en 2010 était ainsi encore en vie jusqu'à son troisième et dernier match du premier tour ».

Une contre-performance qui a provoqué le dépit du milieu de terrain qatarien Karim Boudiaf, la veille. « On aurait aimé faire mieux mais ce n’est pas facile parce qu’on a mal commencé ce tournoi avec cette défaite face à l’Equateur. Et puis on savait que ça allait être compliqué face au Sénégal, soupire-t-il. Mais c’est une bonne expérience pour nous. C’est notre première Coupe du monde et je pense qu’on a donné une meilleure image, aujourd’hui ».

Jaseem, lui, assure qu’il regardera le troisième et dernier match face aux Pays-Bas, le 29 novembre. Et qu’il continuera à suivre le tournoi après. « Je supporterai les équipes arabes, car nous sommes un pays arabe. Je soutiendrai l’Arabie saoudite, la Tunisie et le Maroc. Je leur souhaite de gagner », conclut-il.

Propos de Karim Boudiaf recueillis par Olivier Pron,

[1] Le surnom de l’équipe nationale de football du Qatar

