Coupe du monde 2022: Kylian Mbappé, taille patron face au Danemark

Auteur d’un doublé face au Danemark, Kylian Mbappé en est déjà à trois buts inscrits en deux matches durant cette Coupe du monde 2022. L’attaquant s’impose de plus en plus comme la figure de proue de l’équipe de France.

De notre envoyé spécial à Doha,

« L’équipe de France a et aura besoin d’un très bon Kylian. » Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, pouvait difficilement échapper aux questions sur Mbappé après la victoire 2-1 face au Danemark, en Coupe du monde 2022. Auteur d’un doublé, l’attaquant a été le facteur X de la rencontre, même si son coéquipier Antoine Griezmann a été désigné homme du match. « Il a été décisif en deuxième période, souligne son partenaire Olivier Giroud. Il est monté en puissance durant ce match. Je crois en plus qu’il égale "Zizou". Donc, je suis content pour lui. »

Avec désormais 31 réalisations en sélection, le joueur du Paris Saint-Germain est en effet désormais 8e, exæquo avec Zinedine Zidane, au classement des meilleurs buteurs de l’histoire tricolore. Et il semble bien parti pour rattraper le total de David Trezeguet, 6e avec 34 buts. « On sait qu’on peut compter sur Kylian. Il y a d’autres joueurs qui peuvent faire la différence devant. Mais Kylian est un joueur à part. C’est à nous de trouver le bon équilibre, de le mettre dans de bonnes conditions mais aussi que tout le monde soit concerné », tempère le gardien et capitaine Hugo Lloris.

« Kylian Mbappé est un joueur hors-norme »

C’est certes grâce à un bon relais avec le latéral Théo Hernandez, puis à un centre millimétré du meneur Antoine Griezmann, que la superstar a trouvé la faille deux fois face aux Danois. Mais cette réussite, le jeune prodige de 23 ans l’a provoquée, sur les deux actions. « Kylian est un joueur hors norme, estime Deschamps. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions. Il a été pas mal maltraité face au Danemark. Mais le fait d’avoir d’autres joueurs autour de lui, qui amènent également de danger, ça lui permet d’être un peu plus libéré. »

Et d’envisager sereinement la suite du tournoi, les Français étant déjà qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi. Face à la Tunisie, le 30 novembre, dans un match presque sans enjeu pour les champions du monde en titre, leur nouvelle figure de proue sera-t-elle d’ailleurs ménagée ? Kylian Mbappé est en tout cas, à ce stade, le co-meilleur buteur de la compétition.

