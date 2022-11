Coupe du monde 2022: le Portugal bat l'Uruguay et se qualifie pour les huitièmes de finale

Bruno Fernandes (n°8), ici avec Cristiano Ronaldo (n°7), a inscrit les deux buts de la victoire du Portugal contre l'Uruguay (2-0), le 28 novembre 2022. REUTERS - MOLLY DARLINGTON

Deuxième match et deuxième victoire du Portugal dans ce Mondial 2022. Les Portugais, qui avaient déjà battu difficilement le Ghana (3-2) lors de leur entrée en lice, ont été plus efficaces face à l'Uruguay, ce lundi 28 novembre au stade de Lusail. Ils l'ont emporté sur le score 2 à 0. Bruno Fernandes a ouvert le score après la pause, sur un centre-tir que Cristiano Ronaldo n'a finalement pas dévié de la tête (54e). En fin de rencontre, et alors que la Celeste tentait de revenir et avait touché le poteau, Fernandes a signé un doublé sur penalty (90+3e). Avec 6 points, le Portugal est qualifié pour les huitièmes de finale avant son troisième et dernier match dans le groupe H contre la Corée du Sud, le 2 décembre. L'Uruguay devra absolument battre le Ghana le même jour pour espérer survivre au premier tour.