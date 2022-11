Coupe du monde 2022: Aurélien Tchouameni, milieu croissant en équipe de France

Aurélien Tchouameni est un solide titulaire au milieu de terrain durant cette Coupe du monde 2022. Un rôle en équipe de France légèrement moins offensif que celui qu’il occupe au Real Madrid, son club. Mais pour son premier Mondial, le joueur de 22 ans, s’y plie avec humilité, application et envie.

De notre envoyé spécial à Doha,

« C’est réservé à un joueur qui compte ? Je le prends mal, là, attention ! » Aurélien Tchouameni interrompt (avec le sourire) un journaliste. Ce dernier souligne en effet que la conférence de presse est traditionnellement assurée par un cadre de l’équipe de France. Or, à la veille d’un match face à la Tunisie, dans le groupe D de la Coupe du monde 2022, le milieu de terrain âgé de 22 ans a été choisi pour répondre aux questions des médias. Témoin de sa place grandissante en sélection pour ce qui est pourtant sa première phase finale avec les Bleus. « Tant qu’on n’a pas goûté à la Coupe du monde, on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre, souligne-t-il. Par exemple, on a affronté le Danemark en Ligue des nations [défaite 2-0, le 25 septembre, Ndlr]. Mais, jouer les Danois lors du Mondial, que ce soit au niveau de l’intensité et de la tension, ça n’avait rien à voir ».

Face aux scandinaves (victoire 2-1) ou face aux Australiens (4-1), le pensionnaire du Real Madrid a livré une copie propre et sobre, dans la lignée de ses précédentes prestations en bleu. En l’absence de Paul Pogba et de Ngolo Kanté, forfaits sur blessures, Aurélien Tchouameni doit en outre se contenter de tâches peut-être un peu plus défensives qu’en club. « C’est sûr qu’entre le poste de sentinelle et le poste de relayeur, il y a une différence, décrypte-t-il. Celui de sentinelle demande peut-être un peu plus de sobriété dans le sens où on doit davantage assurer l’équilibre de l’équipe. Alors, forcément, parfois, durant les rencontres, j’ai envie d’y aller, mais où je me dis ‘non’. Parce que je sais que, s’il y a une contre-attaque, il faut que je sois en place. Et je suis content d’avoir ce rôle-là dans l’équipe. À partir du moment où l’on gagne, que tout se passe bien pour nous et que chacun remplit sa mission, c’est tant mieux ».

« Le leader de la nouvelle génération, ça veut dire quoi ? »

Alors que les éloges des observateurs pleuvent sur Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann ou encore Adrien Rabiot durant ce tournoi, l’ancien Bordelais et Monégasque, lui, creuse sûrement son trou chez les champions du monde en titre. Au point d’incarner la nouvelle vague du foot français ? « Le leader de cette génération, ça veut dire quoi au final ? Je compte peut-être 16 sélections, si je ne me trompe pas. J’essaie d’emmagasiner le maximum d’expérience. C’est sûr que lorsqu’on regarde à table, pendant les repas, on voit de plus en plus de joueurs avec lesquels j’ai eu l’habitude d’évoluer en catégories de jeunes. C’est une nouvelle génération qui est en train d’émerger. Après, le leader de cette génération, non, pas forcément. Mais j’espère que je compte un minimum dans l’équipe », s’amuse-t-il, avant de confirmer son envie d’être encore titulaire face aux Tunisiens, ce 30 novembre à Al Rayyan.

