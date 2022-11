Direct

Coupe du monde 2022: Pays-Bas - Qatar en direct

Les Pays-Bas affrontent le Qatar, le 29 novembre 2022. © Studio graphique FMM

Texte par : France 24

Pays-Bas-Qatar et Equateur-Sénégal pour le dénouement dans le groupe A de la Coupe du monde de 2022 de football, ce 29 novembre. La rencontre entre Néerlandais et Qatariens est à vivre en direct à partir de 15h en temps universel (16h à Paris et 18h à Doha).