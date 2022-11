Direct

Coupe du monde 2022: Iran-États-Unis et Pays de Galles-Angleterre en direct

Le Gallois Gareth Bale, l'Anglais Raheem Sterling, l'Iranien Ramin Rezaeian et l'Américain Timothy Weah. © Hannah Mckay & John Sibley - Reuters - Montage France Médias Monde

Texte par : France 24 1 mn

Opposition fratricide pour clore le groupe B de ce Mondial 2022, avec cette affiche entre le Pays de Galles et l'Angleterre, ce mardi 29 novembre à Al Rayyan, au stade Ahmad-ben-Ali. Le coup d'envoi est prévu à 19h en temps universel (20h à Paris et 22h à Al Rayyan). À suivre aussi à la même heure le match entre l'Iran et les États-Unis au stade Al-Thumama de Doha. Avec nos confrères de France 24.