JO 2024: tout savoir sur la marche à suivre pour obtenir des billets

Les inscriptions au tirage au sort permettant aux supporters d’accéder à la vente des billets pour les Jeux olympiques de Paris ouvrent jeudi 1er décembre. Procédure, calendrier, prix… On vous dit tout pour avoir une chance d’obtenir votre précieux sésame.

Inutile de vous ruer sur la plateforme de vente des billets, les supporters pourront s’inscrire à la loterie à partir de ce jeudi 1er décembre 11h, jusqu’au 31 janvier 2023 18h. Selon les organisateurs, ce principe de tirage au sort a précisément été conçu pour éviter la saturation de la plateforme et donner une chance à tout le monde.

Pour s’inscrire, rien de plus simple : se connecter sur le site de la billetterie officielle des JO de Paris. Il vous faudra alors renseigner une adresse mail, quelques questions d’état civil ainsi que des questions facultatives. Trois minutes suffisent pour cette étape.

Si vous êtes tirés au sort, vous recevrez, au début du mois de février, un mail, pour vous avertir de votre créneau de vente. Celui-ci se déroulera du 15 février au 15 mars. Vous aurez ensuite 48h pour constituer votre pack sur mesure en choisissant au moins trois disciplines parmi les trente-deux sports proposés. Avec une limite tout de même : un maximum de trente billets par personne, et six par épreuve réservée.

Un petit conseil au passage : lors de votre inscription à la loterie, n'hésitez pas à vous inscrire en même temps au « club paris 2024 ». Si vous êtes tiré au sort, cette souscription vous permettra de bénéficier des quatre premiers jours de mise en vente pour choisir vos billets. Un moyen non négligeable d’augmenter vos chances de pouvoir choisir votre pack.

Des Jeux accessibles à tous

Selon les organisateurs, l'idée est de proposer des Jeux olympiques accessibles à tous. Pour ce faire, le comité d’organisation proposera donc près d’un million de billets avec un prix d’entrée à 24 euros sur l'ensemble des sports olympiques. La moitié des billets seront également vendus à 50 euros et moins. Concrètement, au plus bas, les supporters auront donc la possibilité d’acheter des packs avec trois disciplines à 72 euros. À l’inverse, le pack le plus cher pourra coûter jusqu’à 1 150 euros.

Pour les plus démunis, l'État et les collectivités vont aussi mettre en place une billetterie sociale. Les jeunes des quartiers prioritaires, les personnes éloignées de l'emploi, les bénévoles et ceux qui œuvrent dans des associations sportives pourront ainsi, eux aussi, assister aux compétitions.

Le Comité d'organisation des Jeux (Cojo) lance également de son côté une billetterie solidaire. Elle permettra aux supporters de faire des dons sur la plateforme pour que des associations caritatives bénéficient, elles aussi, de billets.

D’autres opportunités d’acheter des billets

Cette première phase ne représente que 3 millions de billets sur les 13,4 millions mis en vente pour les épreuves olympiques et paralympiques. Tout restera possible pour ceux qui n’auront pas eu la chance d’être tirés au sort lors de cette première étape.

La prochaine se déroulera entre le mois de mars et le mois de mai 2023. Cette fois, les billets seront vendus à l'unité. Mais toujours avec le même système de tirage au sort. C’est aussi pendant cette phase que seront vendues les places pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux.

Une dernière occasion d'acquérir ses précieux billets sera possible fin 2023. La date n'a pas encore été précisée. Au total, trois étapes de mise en vente sont donc prévues, soit autant de chances d'obtenir un billet. De quoi redonner l’espoir aux supporters les plus pessimistes !

