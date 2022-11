Direct

Coupe du monde 2022: Pologne - Argentine en direct

La Pologne affronte l'Argentine, le 30 novembre 2022. © Studio graphique FMM

Texte par : France 24

La Pologne, première de la poule C, peut tout perdre en cas de défaite face à l'Argentine qui a l'obligation de gagner pour rallier les huitièmes de finale. Lewandowski face à Messi, un match alléchant pour la troisième et dernière journée du groupe C du Mondial 2022, mercredi 30 novembre au stade 974 de Doha à 19h en temps universel (20h à Paris, 22h à Doha). Dans l'autre match du groupe, l'Arabie saoudite se mesure au Mexique au stade de Lusail.