Cyclisme: l'ex-champion italien Davide Rebellin tué dans un accident de la route

Le cycliste italien Davide Rebellin, ici le 16 mars 2008 après sa victoire sur la course Paris-Nice.

Davide Rebellin est mort dans la matinée de ce mercredi 30 novembre, alors qu'il circulait à vélo. L'ancien coureur cycliste a été percuté par un camion. Il était âgé de 51 ans.

Le monde du cyclisme est en deuil. Les médias italiens ont annoncé, ce mercredi, le décès de Davide Rebellin. L'ex-champion, retraité depuis le mois d'octobre, a été renversé par un camion alors qu'il circulait à vélo à Montebello Vicentino, dans la région de Vénétie. Le camion ne s'est pas arrêté et Davide Rebellin est mort sur le coup.

Vice-champion olympique lors des Jeux de 2008 à Pékin, l'Italien avait commencé sa carrière sur le circuit professionnel en 1992. Il a notamment remporté sept Classiques et glané une victoire d'étape sur le Tour d'Italie 1996, durant lequel il a couru avec le maillot rose pendant six jours. Peu performant sur les Grands Tours, Davide Rebellin était réputé pour être un coureur d'un jour, d'où son palmarès.

Toutefois, son parcours fut entaché par un contrôle positif à l'EPO, plusieurs mois après les Jeux olympiques de Pékin. Condamné à deux ans de suspension, celui qui avait gagné le surnom de « Tintin » a été déchu de sa médaille d'argent.

L'Espagnol Alejandro Valverde, parmi d'autres, lui a rendu hommage. « Mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Davide Rebellin, un collègue professionnel et un rival pendant tant d'année. Repose en paix », a-t-il écrit sur Twitter.

Consternados por el fallecimiento de Davide Rebellin, un hombre sencillo y de enorme simpatía con el que compartimos tantos duelos y podios durante su extensísima carrera.



Un fuerte abrazo a todos sus seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/kD0NBeJFA0 — Movistar Team (@Movistar_Team) November 30, 2022

