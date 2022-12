Thibaut Courtois, gardien de la Belgique: «Perdre en demi-finale de la Coupe du monde, c’était pire»

L’équipe de Belgique, troisième du Mondial 2018, a été éliminée sans gloire dès le premier tour de l’édition 2022. Pour son gardien de but, Thibaut Courtois, elle a pourtant été bien meilleure face à la Croatie (0-0), ce 1er décembre à Al Rayyan, et doit surtout sa sortie prématurée à la défaite 2-0 face au Maroc, dans le groupe F de ce tournoi.

RFI : Thibaut Courtois, comment expliquez-vous que l’équipe de Belgique ait été éliminée dès le premier tour de cette Coupe du monde 2022 ?

Thibaut Courtois : Je pense que c’est à cause du deuxième match [défaite 2-0 contre le Maroc, NDLR]. Je crois qu’on a fait un bon match, aujourd’hui, face à la Croatie. On a eu pas mal de malchance devant le but. Mais c’est ainsi, parfois : tu joues un bon match et tu mérites peut-être de gagner, mais ce n’est pas ce qui arrive. Contre le Canada, par exemple, on ne méritait pas de gagner, mais on a gagné (1-0). C’est vraiment lors du deuxième match qu’on a tout perdu et pas ce soir.

Qu’aurait-il fallu faire de différent pour se qualifier pour les huitièmes de finale ?

Je pense que si on avait joué les deux premiers matches comme on a joué celui d’aujourd’hui, on aurait été qualifié. Alors que durant le deuxième match, on n’a pas bien joué et on n’était pas nous-mêmes. On n’était pas à l’aise avec le ballon et on a encaissé un but un peu stupide. Je pense qu’on n’avait pas aussi faim que le Maroc pour gagner ce match.

Ce qui a surpris également, c’est le manque d’efficacité offensive d’une équipe comme celle de Belgique.

C’est vrai que je ne me souviens pas à quand remonte la dernière fois où l'on a marqué un seul but en trois matches…

Est-ce votre pire expérience en phase finale d’un grand tournoi ?

(Il souffle) C’est une déception, naturellement. Mais je crois que perdre en demi-finale [du Mondial 2018, face à la France, NDLR], c’est pire. Perdre en quart de finale [1] quand tu sais que tu peux aller plus loin, c’est pire. C’est dur, mais c’est le jeu. Et bientôt les compétitions vont reprendre avec le Real Madrid, comme la Ligue des champions. Et, après, en mars, la Belgique aura les matches de qualification pour le prochain Euro, qui aura lieu dans seulement un an et demi. Donc, on doit continuer.

Roberto Martinez, le sélectionneur de l’équipe de Belgique, a annoncé son départ juste après l’élimination des Diables Rouges. Vous en a-t-il parlé ?

Je ne sais pas ce qu’il s’est dit, mais on verra qui sera là ou pas en mars : des joueurs, des entraîneurs… Un nouveau cycle commence. […] Je serai encore là, car mon objectif est de jouer une autre Coupe du monde. Si j’arrête avec les Diables, je veux arrêter sur une bonne note et pas sur un moment comme celui d’aujourd’hui.

[1] En quart de finale du Mondial 2014 et des Euros 2016 et 2021.

