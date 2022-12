Direct

Coupe du monde 2022: Costa Rica - Allemagne en direct

Le Costa Rica affronte l'Allemagne, le 1er décembre 2022. © Studio graphique FMM

Le Costa Rica rencontre une Allemagne au bord de l'élimination lors de cette troisième journée du premier tour. Costaricains et Allemands ont besoin d'une victoire pour espérer. Malheur au vaincu, au stade Al-Bayt d'Al-Khor ce jeudi 1er décembre à 19h en temps universel (20h à Paris et 22h à Al-Khor). Il y aura aussi de l'enjeu dans l'autre rencontre de ce groupe E, du côté de Doha au stade international de Khalifa, entre le Japon et l'Espagne au même moment.