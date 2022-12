Coupe du monde 2022: exploits, déceptions, surprises, ce qu'il faut retenir du premier tour

Le Maroc a réussi l'exploit de remporter son groupe devant Croatie, Belgique et Canada. © REUTERS/Amanda Perobelli

Texte par : Luca Endrizzi 3 mn

Place aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football à partir de ce samedi 3 décembre. La phase de poule, spectaculaire et riche en émotions, a mis en lumière la performance des équipes africaines et asiatiques, la déconvenue des gros (Allemagne, Belgique) et la forme des buteurs.