Coupe du monde 2022: Corée du Sud-Portugal en direct

Direct

La Corée du Sud peut-elle, 20 ans après, franchir à nouveau le premier tour d'un Mondial ? Les coéquipiers de Son Heung-min l'espèrent, mais il faudra d'abord gagner contre le Portugal, déjà qualifié, sur un gros score. Dénouement du groupe H ce vendredi 2 décembre au stade Education City d'Al Rayyan à 15h en temps universel (16h à Paris, 18h à Al-Rayyan).

Publicité Lire la suite

Les Sud-Coréens rêvent de goûter à nouveau aux huitièmes de finale d'une Coupe du monde, 20 ans après leur épopée à domicile. Mais Son Heugmin et ses coéquipiers vont devoir cravacher et prier pour s'inviter dans le Top 16 mondial. Ils ne sont qu'à la troisième place du groupe H avec un point. La Corée du Sud doit donc battre le Portugal, déjà qualifié, et compter sur un résultat adéquat entre le Ghana et l'Uruguay pour passer par un trou de souris.

Si le direct ne s'affiche pas, cliquez ici.

Live assuré par France 24

Coupe du monde 2022 : calendrier et résultats des matches

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne