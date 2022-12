Coupe du monde 2022: le huitième Pays-Bas-États-Unis en direct

Direct

Le premier huitième de finale de cette Coupe du monde 2022 de football est à vivre en direct sur rfi.fr : un Pays-Bas – États-Unis qui se joue ce samedi 3 décembre à partir de 15h en temps universel (16h à Paris et 18h à Doha).

C’est une affiche inédite en Coupe du monde de football : Pays-Bas – États-Unis. Les Néerlandais, qui ont fini premiers du groupe A, seront forcements favoris face à des Américains qui, eux, ont terminé deuxièmes du groupe A. Mais ce Mondial au Qatar n’est plus à une surprise près. Assisterons-nous à un huitième de finale plus indécis que prévu, ce samedi 3 décembre à Al Rayyan à partir de 15h en temps universel (16h à Paris et 18h à Doha) ? Une rencontre à vivre en direct sur rfi.fr.

