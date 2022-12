Coupe du monde 2022: Lusail Boulevard, comme sur les «les Champs-Elysées»

Reportage

La nouvelle ville de Lusail, qui abrite le stade de la finale du Mondial 2022 au Qatar, est un des endroits prisés par les supporters, mais aussi par les locaux. Chaque soir, une foule immense déambule à la fraîche sur Lusail Boulevard, et profite des nombreuses animations proposées par le Comité d’organisation de la Coupe du monde.

De notre envoyé spécial au Qatar,

Attablés dans l’un des nombreux cafés de Lusail Boulevard, surnommé « les Champs-Élysées », les touristes venus pour le Mondial et les Qatariens profitent d’une douce fin d’après-midi. Comme la chaleur, la nuit est tombée, les éclairages ainsi que les énormes écrans sur les façades des immeubles donnent un air de Madison Square Garden à l’endroit. Ici, contrairement à la France et une partie de l’Europe, les économies d’énergie sont loin de faire l’actualité, ça brille de mille feux.

« On est comme dans un rêve »

Sur cette artère de 1 600 mètres, piétonnisée, les drapeaux des 32 pays participant à la compétition sont à la parade. La musique sort des sonos à tue-tête et la chaîne qatarienne Al Jazeera a même installé un studio, dans une sorte de caravane toute en verre. Sur une partie des trottoirs, on peut même sentir la climatisation grâce à des bouches d'aération rafraîchissantes au sol. Comme souvent au Qatar, nous voilà encore une fois dans la démesure.

La finale de la Coupe du monde 2022 ne se jouera pas à Doha mais dans la nouvelle ville de Lusail, à 25 kilomètres au nord de la capitale du Qatar, à quelques minutes à pieds de Lusail Boulevard. « C’est magique, c’est magnifique, on est comme dans un rêve », glisse avec un enthousiasme débordant un Brésilien de São Paulo, qui pointe évidemment la propreté de l’endroit. À côté, son amie venue de Rio acquiesce et pointe elle, le côté sécurisé, et très organisé de l'endroit et du Mondial en général. « Pas comme dans mon pays en 2014 », dit-elle en levant les yeux au ciel. Le Brésil avait alors accueilli le Mondial, gagné par les Allemands.

« Ici, c’était le désert quand je suis arrivé il y a quelques années »

Non loin, un groupe de musique local s’apprête à jouer, un Indien passe, drapeau argentin sur les épaules, tandis qu’un Qatarien en habit traditionnel photographie sa famille avec son téléphone portable dernier cri. Mélange de bruits, de couleurs et de culture.

« Ici, c’était le désert quand je suis arrivé il y a quelques années », témoigne un Français qui a vu le pays se transformer à la vitesse d’un éclair. La nouvelle ville de Lusail déploie 38 kilomètres carrés d’espaces et de constructions gigantesques et parfois fantasques.

Cette cité du futur a coûté 43 milliards d’euros, soit environ un cinquième de l’investissement de 220 milliards consacré par le Qatar aux infrastructures du Mondial. La station de métro est immense, la ville est faite de quartiers d’affaires, d’habitations, de centres commerciaux et d’hôtels.

À terme, environ 200 000 personnes pourraient prendre quartier à Lusail. Il y a même une place Vendôme et son centre commercial gigantesque, qui évoque Paris avec ses boutiques de luxe et l'enseigne d'un grand maroquinier français. Les rues sont numérotées comme à New York (5ème ou 7ème Avenue). Sans oublier la petite Venise et son « Yacht-Club ».

« C’est fou ce qu’ils ont pu faire en si peu de temps »

Le projet d’édification de Lusail date d’avant l’attribution du Mondial. En dehors de son circuit de courses qui accueille le Grand Prix moto du Qatar depuis 2004, et depuis l’an dernier une compétition de Formule 1, Lusail n’était qu’une route tracée dans le désert.

« C’est fou ce qu’ils ont pu faire en si peu de temps. Mais il y a tellement d’argent ici », indique un jeune Philippin, vendeur dans une boutique. Une jeune femme qui vit à Dubaï, aux Émirats arabes unis, trouve l’endroit très joli, mais un peu trop « familial » à son goût.

Sur Lusail Boulevard, on s’arrête pour se prendre en photo devant « La’eeb », la mascotte officielle de cette 22e Coupe du monde. Ensuite, on peut comme chaque soir assister à un spectacle de drones éclairant le ciel, visible à plusieurs dizaines de kilomètres tant le pays est plat. Jusqu’au 18 décembre, ce sera la foule des grands jours sur « les Champs-Élysées » de Lusail.

