Coupe du monde 2022: Olivier Giroud entre dans l’histoire des buteurs Bleus

Olivier Giroud est devenu seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus en inscrivant son 52e but sous le maillot tricolore ce dimanche 4 décembre lors du huitième de finale France-Pologne (3-1). Il dépasse Thierry Henry, dont le record tenait depuis 2009.

De notre envoyé spécial au Qatar,

Auteur d’un doublé face à l’Australie (4-1), Olivier Giroud égalait Thierry Henry. Avec son but face aux Polonais, le voilà désormais en pole position après 117 sélections avec son 52e but au stade Al-Thumama de Doha. Ironie de l’histoire, on a beaucoup débattu sur sa place au Qatar, quand certains le voyaient trop vieux pour être encore dans le coup.

Finalement invité à la table des Bleus

Et l’incertitude vis-à-vis de Karim Benzema avait poussé Didier Deschamps à l’inviter à la table des Bleus. À 36 ans, l’ancien joueur de Montpellier brille encore pour son troisième rendez-vous planétaire après le Brésil (2014) et la Russie (2018). L’attaquant formé à Grenoble avait cassé la baraque en Serie A avec l’AC Milan avant de prendre l’avion pour le Qatar. Il avait inscrit 9 buts en 18 matches, toutes compétitions confondues pour la première partie de saison. En Ligue des champions, face au RB Salzbourg, il inscrivait deux buts et délivrait deux passes décisives (4-0) pour propulser les Rossoneri en huitièmes de finale pour la première fois depuis 2013-2014.

« On avait très envie de réussir ce match face à la Pologne et on l’a fait. J’étais vraiment frustré de ne pas concrétiser en début de rencontre. J’avais très envie de conclure, c’est que du bonheur », a commenté Olivier Giroud à l’issue de la rencontre.

« Olivier Giroud a toujours été un joueur important »

« L’équipe de France aura toujours besoin d’un grand Mbappé », dit le coach Didier Deschamps. Et il signale la relation entre le joueur du Paris Saint-Germain et Olivier Giroud. « Olivier (Giroud) n’a pas eu autant d’efficacité en Russie. Mais il a toujours été un joueur important. Il a eu des périodes difficiles et aujourd’hui, il est récompensé. Ce n’est pas un record anodin. Bravo à lui, et à ses partenaires qui lui ont permis de marquer tous ces buts. »

L’ancien joueur de Montpellier, lancé en Bleu à plus de 25 ans par Laurent Blanc en 2011, doit presque tout à Didier Deschamps. Le sélectionneur en avait fait son avant-centre de référence de 2016 à 2021, jusqu’au retour de Karim Benzema. Si le champion du monde était resté muet en Russie lors du dernier Mondial, quatre ans plus tard, le voilà qui flambe malgré ses 36 ans. « Je suis un petit jeune », avait-il avancé avant le début du tournoi.

