Coupe du monde 2022: le Maroc ne veut rien regretter face à l’Espagne

Achraf Hakimi (à gauche) et Sofyan Amrabat (au centre) célèbrent le premier but inscrit du match face à la Belgique, par Abdelhamid Sabiri (à droite).

L'Espagne, prétendante au titre, devra se méfier du Maroc prêt à déjouer les pronostics en confirmant sa belle dynamique, en huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar, le mardi 6 décembre.

De notre envoyé spécial au Qatar,

« On espère créer la surprise car, en étant honnête, si on élimine l'Espagne, ce sera une belle surprise, annonce le sélectionneur marocain Walid Regragui en conférence de presse. Ils ont l'ADN des grandes compétitions qu'on n'a pas, nous ça fait 36 ans qu'on n'a pas joué un 1/8 de finale (défaite 1-0 contre la RFA en 1986). Pour l'instant, il n'y a pas eu de surprise (en 1/8, NDLR), les grandes nations sont là ».

« Ça vaut la peine de donner le maximum »

Walid Regragui, qui « aime » le jeu de « possession » de la « Roja », espère que l’Espagne « ne saura pas quoi faire du ballon ». Le Maroc « nouvelle génération » s'est hissé vers les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986. Il l'a fait en sortant premier d'un groupe F relevé, avec la Croatie, la Belgique et le Canada, et en encaissant un seul but (soit la meilleure défense du tournoi, à égalité avec la Croatie et le Brésil).

Aujourd’hui, Walid Regragui croit aux chances du Maroc : « Je l’ai dit aux joueurs, ça vaut la peine de donner le maximum. Mais il faut dédramatiser l’enjeu pour ne pas donner trop de pression aux joueurs. » Les deux équipes figuraient dans le même groupe lors de la Coupe du monde 2018 et les Marocains avaient tenu en échec les Espagnols 2-2.

« On a confiance en nous »

« L'Espagne est une des meilleures équipes du monde, ils savent ce qu'ils proposent et sont patients, avec une possession qui fait mal à l'adversaire, expose Walid Regragui. Ils ont 70% de possession de balle en moyenne, même en ayant affronté l'Allemagne ou la France. La possession, ils vont l'avoir, il faut qu'on l'accepte. On a laissé le ballon à la Croatie (0-0) et à la Belgique (victoire 2-0). Mais le Japon a gagné (contre l'Espagne, 2-1) avec 17% de possession, et a gagné avec 20% de possession contre l'Allemagne (2-1). L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine (2-1) avec 20% de possession. On a confiance en nous ».

Le sélectionneur marocain ne veut pas que son équipe soit complexée face à l’Espagne. « Il faut avoir de l’ambition. Peut-être que dans trente ans, le Sénégal ou le Maroc gagneront le Mondial », avance-t-il en demandant tout le soutien du continent africain.

