Coupe du monde 2022: Kyle Walker, antidote au poison Kylian Mbappé?

L'Anglais Kyle Walker (à gauche) et le Français Kylian Mbappé, un duel majeur durant le quart de finale de Coupe du monde 2022 entre l'Angleterre et la France ?

Avec cinq buts, Kylian Mbappé est l’actuel meilleur buteur de la Coupe du monde 2022. Le Français fascine depuis le début du tournoi. Mais, en quart de finale, face à lui, se trouvera Kyle Walker. Le latéral droit anglais lui a posé une sérieuse résistance lors de leurs confrontations en clubs. Et le joueur de Manchester City compte bien recommencer face à celui du Paris Saint-Germain, le 10 décembre à Al Khor.

De notre envoyé spécial à Doha,

Kyle Walker a promis qu’il adopterait un des nombreux chats errants au Qatar, si l’Angleterre y remporte la Coupe du monde 2022 de football. Mais avant d’en ramener un à Manchester, le latéral droit de City va devoir dresser un autre genre de félin : Kylian Mbappé. Le défenseur et l’attaquant français devraient en effet se retrouver face à face en quart de finale du Mondial, le 10 décembre à Al Khor. « Je l’ai déjà affronté à plusieurs reprises avec Manchester City face au PSG, souligne l’ex-pensionnaire de Tottenham, lors d’une conférence de presse. C’est un joueur fantastique, dans une forme étincelante. Ça ne va pas être une tâche facile. Mais quand vous êtes un professionnel, vous voulez affronter les meilleurs au monde. Or, il est l’un des meilleurs, voire même le meilleur actuellement ».

En juin 2021, Kylian Mbappé avait également distribué un bon point au Citizens, dans le magazine France Football, décrivant le Britannique « comme un tank une fois qu’il atteint sa vitesse et qu’il » est lancé. L’intéressé vient de prendre connaissance du commentaire. Mais il préfère ne pas faire de sa confrontation avec la nouvelle superstar des Bleus l’élément central de cette rencontre. « Ce match, ce n’est pas l’Angleterre contre Mbappé, mais Angleterre-France. Nous le respectons mais je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge, lance-t-il. Je comprends l'accent mis sur tout ça. Je comprends ce que je dois faire. Et évidemment c'est de l'arrêter, ce qui est probablement plus facile à dire qu'à faire. Mais je ne me sous-estime pas ».

Qui est le plus rapide ?

En 2021, les deux ont joué trois fois l’un contre l’autre en Ligue des champions et les Citizens ont eu l’ascendant sur le PSG. Mbappé, lui, a scoré une seule fois, en novembre 2021 face à la bande à Kyle Walker. « Si je devais choisir dans n’importe quelle équipe du monde, l’arrière droit pour jouer contre Mbappé, je choisirais Kyle Walker, assure l’ancien coach britannique Harry Redknapp dans le quotidien L’Equipe. Il est fort, très rapide, puissant, c’est le joueur qu’il faut contre Mbappé ».

Un duel à haute-vitesse s’annonce donc sur la pelouse du Al Bayt Stadium. A la question de savoir qui est le plus rapide, l’Anglais a répondu : « Nous verrons bien samedi ! »

