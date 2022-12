Coupe du monde 2022: Hugo Lloris, gardien du temple français et recordman en bleu

Hugo Lloris va devenir, sauf surprise, le joueur ayant disputé le plus de matches en équipe de France masculine de football avec 143 sélections, ce 10 décembre 2022 à Lusail, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Une rencontre doublement symbolique pour le gardien de but puisqu’il va affronter l’Angleterre, nation où il joue depuis dix ans, avec le club de Tottenham.

De notre envoyé spécial à Doha,

Hugo Lloris a quitté la conférence de presse de veille de match face à l’Angleterre sans la moindre question sur son record à venir. Ce 10 décembre 2022 à Lusail, le gardien de but de l’équipe de France masculine va pourtant marquer l’histoire du football français. Il va en effet disputer – sauf blessure de dernière minute – son 143e match en bleu et donc dépasser l’ancien défenseur Lilian Thuram (142 rencontres, de 1994 à 2008).

Le portier ne devait pas être mécontent de quitter l’auditorium du Qatar National Convention Center sans avoir à se prononcer au sujet de cette distinction aussi honorifique qu’individuelle. Le genre de sujet qui n'est pas franchement la tasse de thé de cet apôtre du collectif. « Ce n’est pas rien et je suis très honoré de ces chiffres, avait indiqué l’intéressé, au moment d’égaler Thuram. Mais, à mes yeux, cette compétition passe avant tout. Et j’ai envie de garder toute mon énergie et tout mon focus (sic) pour le prochain match. […] C’est quelque chose que j’apprécierais sans doute davantage une fois la Coupe du monde terminée ».

Maîtrise, maturité et longévité

A 35 ans, Hugo Lloris reste plus que jamais maître de ses interventions, aussi bien sur le terrain qu’en-dehors. Un calme – au moins apparent – et une maturité précoce qui lui ont permis de traverser différentes époques, parfois nettement moins glorieuses.

Le Niçois, qui a fait ses débuts à l’OGC (2205-2008) avant d’enchaîner quatre saisons à l’Olympique lyonnais (2008-2012), a en effet débuté en sélection sous la direction de Raymond Domenech, le 19 novembre 2008, lors d’un match nul 0-0 face à l’Uruguay. Il a tout connu, de l’humiliation tricolore lors du Mondial 2010 avec la grève des joueurs à Knysna au sacre en Russie en 2018 en passant par plusieurs saisons de transition. « Réaliser cela dans une carrière et rester au plus haut niveau pendant 10 à 12 ans sans jamais se blesser montre à quel point il a été constant », a salué Guy Stephan, adjoint du sélectionneur Didier Deschamps.

De fait, Hugo Lloris a toujours su rester égal à lui-même, lui permettant de demeurer (presque toujours) titulaire aussi bien en équipe de France qu’à Tottenham, et ce depuis près d’une décennie. L’ancien Lyonnais a ainsi porté le brassard français pour la première fois à 23 ans seulement, le 17 novembre 2010… face à l’Angleterre. « Hugo est un capitaine fantastique et un bon ami, a salué son homologue anglais et coéquipier à Londres, Harry Kane. Il mérite de battre ce record. C’est un champion du monde en titre et un joueur fantastique ». Le nouveau recordman devrait en revanche disputer sa dernière Coupe du monde, et peut-être même son dernier tournoi international avec l’équipe de France. Après avoir porté les Bleus très haut, sans jamais tirer la couverture à lui.

