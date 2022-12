Coupe du monde 2022: face aux Bleus, Harry Kane perpétue la mauvaise tradition anglaise

Réputé pour son habilité dans l'exercice des penalties, Harry Kane a ramené l'espoir dans la maison anglaise face à l'équipe de France, samedi 10 décembre en quarts de finale du Mondial 2022. L'attaquant a égalisé à 1-1 mais a échoué dans le même exercice plus tard, scellant la défaite et la nouvelle désillusion des siens (2-1). Une vieille et malheureuse habitude anglaise.

La chanson « Three Lions », tube grinçant qui rappelle les déboires de l'équipe nationale anglaise, et ses plus fameux vers « It's coming home, football's coming home », ont encore de beaux jours devant eux. Le titre avait déjà été repris de plus belle il y a un an et demi, quand l'Angleterre avait perdu en finale de l'Euro chez elle, à Londres, face à l'Italie. Grâce à l'équipe de France, la chanson est encore jouée avec amertume, alors que la Coupe du monde 2022 s'achève pour les hommes de Gareth Southgate.

Demi-finaliste il y a quatre ans en Russie, l'Angleterre ne retrouvera pas le dernier carré au Qatar. Elle a eu sa chance face aux champions du monde en titre. Mais la pièce n'est pas tombée du bon côté. Encore une fois. Et cette fois, les regards se portent, inévitablement et peut-être injustement, sur Harry Kane.

L'histoire aurait pu être belle pour l'attaquant de Tottenham. Depuis ses débuts internationaux il y a sept ans, l'attaquant enfile les buts comme des perles. Avant le coup d'envoi de ce choc Angleterre-France, tous les observateurs savaient qu'il n'était plus qu'à un but d'égaler le record de 53 réalisations avec la sélection nationale, détenu par Wayne Rooney.

Alors, quand l'arbitre brésilien Wilton Sampaio a accordé un penalty aux Anglais après la pause pour une faute d'Aurélien Tchouaméni sur Bukayo Saka, un murmure d'excitation a parcouru les supporters britanniques. Car sur penalty, Harry Kane est redoutable, que ce soit en club ou en sélection. Il culmine à 85% de penalties transformés en carrière. Et en Coupe du monde, il avait marqué sur ses trois premières tentatives.

La quatrième a aussi fait mouche. Il avait beau avoir en face Hugo Lloris, nouveau recordman de sélections avec la France et coéquipier de longue date chez les Spurs, le capitaine anglais n'a pas failli. Sa frappe puissante, en hauteur, a pris le portier tricolore à contre-pied. On jouait alors la 54e minute, et grâce à Kane, l'Angleterre reprenait espoir.

Cette « lose » qui ne lâche par les Anglais

Mais ce n'est pas pour rien que l'on dit que cette sélection est maudite depuis son unique titre mondial, en 1966. Selon les époques, c'est peut-être de la poisse, du manque de talent, du manque de cohésion, ou n'importe quoi d'autre... Peu importe, le fait est que l'Angleterre rate systématiquement le coche. Sur penalty ou dans l'exercice des tirs au but, le sort s'acharne souvent sur elle.

Et comme Gareth Southgate lors de l'Euro 1996 ou David Beckham lors de l'Euro 2004, Harry Kane rejoint la liste des tireurs maudits dans les dernières minutes. Alors que la France venait de reprendre l'avantage, les Anglais ont obtenu un nouveau penalty, consécutif à une faute de Théo Hernandez sur Mason Mount. L'expert Kane s'est saisi du ballon. Ce ballon qui pouvait ramener les deux équipes à 2-2. Ce ballon qui pouvait être celui lui offrant à lui seul le record de buts avec la sélection.

Le contraste : au premier plan, les Français Rabiot et Giroud exultent, alors qu'au second plan, l'Anglais Kane grimace après son penalty manqué. AP - Frank Augstein

Mais cette fois, les filets n'ont pas tremblé. On jouait la 84e minute et le tir du n°9 s'est envolé au-dessus de la barre transversale, et avec lui les espoirs anglais. L'Angleterre s'arrête en quarts de finale et perpétue sa tradition de « lose » éternelle. Le sélectionneur Southgate, qui en connaît un rayon en la matière, a volé au secours de son joueur après le coup de sifflet final : « On gagne ensemble, on perd ensemble. (...) Il a été incroyable pour nous et si fiable dans ce type de situations. On ne serait pas arrivé là sans tous ces buts qu'il a marqués pour moi. »

Des mots réconfortants, mais qui n'effaceront sans doute pas la douleur d'une déception supplémentaire pour captain Kane.

