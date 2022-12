Coupe du monde 2022: le Maroc salué par Shakira, Elon Musk, Jake Paul…

De la chanteuse colombienne Shakira au milliardaire d’origine sud-africaine Elon Musk, en passant par le youtubeur américain Jake Paul : nombreuses ont été les personnalités à saluer la qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, ce 10 décembre. Une grande première pour une équipe africaine.

« This Time For Africa. » Un tweet signé Shakria, la superstar colombienne de la musique. Une référence au titre de son tube planétaire Waka Waka, hymne de la Coupe du monde 2010 de football en Afrique du Sud. Un message adressé au Maroc, première équipe africaine qualifiée en demi-finale d’un Mondial masculin de foot.

Ce 10 décembre 2022 à Doha, les Marocains ont écrit l’histoire du ballon rond, attirant une attention dépassant largement le cadre du sport. Même Elon Musk, le milliardaire d’origine sud-africaine, s’est fendu d’une courte salutation sur le réseau social dont il est devenu propriétaire : « Félicitations le Maroc ! » Il a d’ailleurs été imité par l’ancien co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey : « Ouaouh le Maroc. »

🇲🇦🇲🇦 Congrats Morocco!! 🇲🇦🇲🇦 — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022

Grand utilisateur de réseaux qui ont construit sa renommée, le boxeur eu youtubeur Jake Paul a été un des premiers à dégainer : « Félicitations au Maroc ! Félicitations à l’Afrique ! Ouah ! »

« Quelle réussite pour le continent africain et le monde musulman »

Le monde du football n’a bien évidemment pas été en reste, du Camerounais Samuel Eto’o à l’Ivoirien Didier Drogba en passant par Mesut Özil. L’Allemand a été de loin le plus enthousiaste : « Fier ! Quelle équipe ! Quelle réussite pour le continent africain et le monde musulman ! C'est formidable de voir qu'un tel conte de fées est encore possible dans le football moderne - cela donnera à tant de gens tant de pouvoir et d'espoir ! »

Ça y est, ils l’ont fait !!!!bravo le Maroc @FRMFOFFICIEL pour cet exploit

Vive l’Afrique 🇲🇦 🇲🇦 🇲🇦 🇲🇦 🇲🇦 🇲🇦 @WalidRegraguiof frère suis trop content pour toi ♥️ — Didier Drogba (@didierdrogba) December 10, 2022

