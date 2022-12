Les courses de dromadaires au Qatar, un patrimoine national

Reportage

Alors que le Qatar accueille la Coupe du monde de foot, sur la piste d'Al-Shahaniya, à 40 kilomètres à l'est de la capitale Doha, on en pince pour les courses de dromadaires, sport national, comme dans tous les pays du Golfe.

De notre envoyé spécial au Qatar,

« Les dromadaires font partie de notre culture », annonce d’emblée un jeune Qatarien, qui porte le thobe, cette longue chemise blanche et droite en popeline, parfaitement repassée, qui reste étonnamment immaculée en toutes circonstances. Les dromadaires ont été longtemps utilisés pour se déplacer dans les grandes étendues désertiques de la péninsule arabique.

Des jockeys mécaniques télécommandés

Nous voilà à 40 kilomètres à l'est de la capitale Doha, sur la piste d'Al-Shahaniya, alors que vent souffle et le sable pique les yeux. À côté de nous, un écran géant retransmet l’événement. Quelques touristes argentins s’extasient devant le spectacle, sport numéro 1 ici.

Préparation des robots qui font office de jockeys. © Farid Achache

Jusqu'au début du XXIe siècle, des enfants originaires du sous-continent indien montaient les dromadaires. À cause des accidents mortels, les pays du Golfe ont cédé aux pressions internationales et ont interdit cette pratique en 2004. À l'image de ceux des courses hippiques en Europe, les jockeys de chameaux devaient être petits et légers. Désormais, on utilise des jockeys mécaniques télécommandés.

La grille de départ du « Camel Racing Track » se lève et les camélidés s’élancent. Dans leurs voitures, sur la route parallèle, les entraîneurs actionnent à distance la cravache mécanique des robots, qui aiguillonne l'animal, et l'encouragent en criant dans un talkie-walkie.

Pour chaque course, une quarantaine de 4x4 suivent la meute. On se croirait presque dans la caravane du Tour de France. « Il faut faire connaître ce sport en Europe, je sais que vous avez de votre côté les courses de chevaux », glisse un journaliste qatarien, prêt à prendre l'antenne.

On peut suivre la course sur une route parallèle. © Farid Achache

Au Qatar, les paris sont interdits, et les concurrents se disputent des prix de grande valeur, généralement décernés par la famille régnante qui parraine ce sport traditionnel. Ce jour-là, sur les 22 courses au programme, chaque vainqueur empochait l’équivalent de 250 000 euros.

Fidèles aux traditions bédouines, les habitants du Qatar, comme des autres pays du Golfe, se passionnent pour l'élevage de ces camélidés à une bosse, qui ont même des piscines pour soulager leurs articulations. Et les technologies de pointe sont utilisées pour améliorer la race du dromadaire.

Les courses professionnelles datent de 1972 au Qatar

Dans les fermes avoisinantes, tout est fait pour que les bêtes soient dans les meilleures conditions. Au Qatar, les dromadaires ont aussi leur « palace ». Il faut dire que le prix d’un « chameau d'Arabie » peut atteindre des sommes astronomiques, parfois proche du million d’euros.

Les courses professionnelles de dromadaires ont commencé en 1972 au Qatar et la saison dure habituellement de septembre à mars. Les dromadaires commencent généralement les courses vers l'âge de deux ans, sur une distance de quatre kilomètres, et pour les animaux plus âgés, jusqu'à huit kilomètres.

La course la plus célèbre ici se nomme « L'épée de cheikh Tamim », du nom de l'émir. On peut repartir avec une arme en or, un très gros chèque et des prix tels que des voitures de luxe qui dépassent allégrement les 100 000 euros.

