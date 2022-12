Coupe du monde 2022: Leandro Paredes, le chien de garde de l'escouade argentine

Son entrée en jeu face aux Pays-Bas, en quarts de finale, a fait basculer la rencontre dans un climat exécrable. Fidèle à sa réputation, l'Argentin Leandro Paredes a, dans sa panoplie, ce vice qui peut parasiter un match et faire disjoncter l'adversaire. Et que ça plaise ou non, c'est une arme dont les Croates devront se méfier lors de la demi-finale du Mondial 2022, ce mardi 13 décembre.

Publicité Lire la suite

Lorsqu'on parle de football et d'Argentine, les premiers flashs renvoient au génie de Diego Maradona et Lionel Messi, aux buts en pagaille de Gabriel Batistuta et Mario Kempes, à la classe de Daniel Passarella et Javier Zanetti... Dans l'imaginaire, les Argentins sont avant tout des esthètes du ballon rond, comme leurs rivaux brésiliens. Leandro Paredes, lui, est d'un moule quelque peu différent.

Le milieu de terrain n'est pas maladroit balle au pied. Quand il fut recruté par le Paris Saint-Germain début 2019, il était présenté comme un passeur clairvoyant, capable de distribuer longs ballons et frappes lourdes. Mais le PSG et la France ont vite découvert une autre facette. Celle d'un joueur hargneux et bagarreur, souvent dans les mauvais coups et les échauffourées sur le terrain. Le quart de finale de l'Argentine face aux Pays-Bas l'a remis en lumière.

L'artisan du bourbier face aux Pays-Bas

Entré en jeu à la 67e minute, Leandro Paredes a largement contribué à faire déraper ce match. On jouait la 88e minute et l'Argentine menait 2-1 contre des Néerlandais qui donnaient tout pour égaliser. Ce fut l'instant où la rencontre a vrillé, au moment où le n°5 a taclé violemment Nathan Aké. Comme si ça ne suffisait pas à irriter les Orange, Paredes a enchaîné en tirant dans le ballon à pleine puissance... droit vers le banc des remplaçants des Pays-Bas.

Un geste insensé qui a fait bondir toute l'équipe néerlandaise. Les remplaçants ont jailli pour en découdre avec Paredes. Le capitaine Virgil van Dijk, 1,95m, a vu rouge et envoyé voler l'Argentin au sol d'un coup de... poitrine. L'arbitre Antonio Mateu Lahoz a dû s'employer pour calmer les esprits. Leandro Paredes, lui, s'en est tiré avec un carton jaune. Un de plus dans sa collection.

Virgil van Dijk (debout à gauche) bousculant Leandro Paredes après un geste dangereux de celui-ci. REUTERS - BERNADETT SZABO

La Fédération internationale de football n'a, elle, pas aimé le spectacle. Avant le coup d'envoi, les Argentins avaient été piqués par les commentaires acerbes de Louis van Gaal, le sélectionneur batave. Leandro Paredes a dégoupillé et derrière, les deux équipes ont basculé dans un affrontement hostile : 17 cartons dont un rouge, chambrage des joueurs argentins après le tir au but de la victoire, altercation dans les travées du stade entre Messi et un joueur néerlandais... La Fifa a ouvert une procédure disciplinaire contre les deux équipes. La Fédération argentine est visée « pour violation potentielle des articles 12 (mauvais comportements de joueurs et d'officiels) et 16 (ordre et sécurité du match) ».

« C'est le football »

Faire perdre les pédales à l'adversaire en l'emmenant dans un combat sale, c'est aussi ça, Leandro Paredes. Un molosse également prêt à bondir pour défendre un coéquipier pris à partie. S'il ne s'est jamais imposé à Paris dans le jeu, au point d'être envoyé à la Juventus en prêt cette saison, le milieu de terrain était au moins connu pour sa pugnacité. Un trait de caractère qui manquait dans l'effectif parisien depuis le départ de Thiago Motta.

L'Argentin n'est pas le premier joueur de ce genre – les Pays-Bas se sont longtemps appuyés sur Mark van Bommel, une référence en la matière –, et il y a dans son équipe d'autres éléments capables d'être aussi teigneux que lui. Mais sa « prestation » de vendredi a remis au goût du jour de vieux débats. Jusqu'où peut-on aller pour pourrir un match ? Le vice a-t-il sa place sur un terrain de football ? Est-ce un bon exemple ? La fin justifie-t-elle les moyens ? Pros et antis s'écharpent sur des questions qui n'ont probablement pas de réponse propre, unique et tranchée.

L'équipe d'Argentine, elle, ne s'en soucie guère. Interrogé en conférence de presse lundi 12 décembre, le sélectionneur Lionel Scaloni a éludé : « Le match s'est joué comme il devait se jouer. (...) C'est le football. Il y a des moments où on attaque, d'autres où on défend, et il peut y avoir des discussions, mais il y a un arbitre. » « Tout le monde doit savoir gagner et savoir perdre », a-t-il ajouté. Nicolas Tagliafico s'est, lui aussi, exprimé sur les tensions du dernier match, notamment le chambrage final après les tirs aux buts. « C'est le football », a-t-il répété. « Nous ne sommes pas des machines. Il y a des émotions, ça arrive. (...) C'est comme ça, c'est le foot, un quart de finale... »

Peut-être que ce vice était un ingrédient qui manquait à l'Argentine pour gagner. Après 18 années de disette et quatre finales perdues, elle a soulevé la Copa America l'an dernier. Et 36 ans après le dernier sacre mondial obtenu par feu Diego Maradona, l'Albiceleste n'est plus qu'à deux matches d'un potentiel nouveau titre. Et au pays, on ne reprochera sans doute pas à Leandro Paredes son jeu particulier si la Coupe du monde est au rendez-vous.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne