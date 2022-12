Coupe du monde 2022: face à la Croatie, l’Argentine suivra son guide Messi

Argentine-Croatie

L’Argentine de Lionel Messi affronte la Croatie mardi 13 décembre au stade de Lusail en demi-finale. Les Argentins sont à une marche de la finale, comme en 2014 au Brésil. Pour sa cinquième participation au Mondial, l’ancien joueur de Barcelone est dans une forme étincelante.

De notre envoyé spécial au Qatar,

La demi-finale entre l'Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric a tout pour être l'un des sommets de ce Mondial. Les deux Ballons d’Or sont à n’en pas douter à l’aube de leur retraite internationale. L’un versera des larmes de joie, quand l’autre devra sécher les siennes. Si Modric n’a toujours pas digéré la défaite en finale face à la France en 2018 en Russie, Messi a vécu le même drame face à l’Allemagne en 2014 au Brésil.

Messi, la source d'inspiration

Si l’Argentine a remporté deux Coupes du monde, en 1978 et 1986, le joueur du Paris Saint-Germain attend son Graal pour tirer sa révérence au Mondial, après cinq participations. À 35 ans, il affiche une forme resplendissante avec la sélection, comme avec le club de la capitale. Après son but sur penalty face aux Pays-Bas en quarts de finale, il a rejoint Gabriel Batistuta en tête du classement des buteurs argentins au Mondial (10 buts).

« Messi, c’est notre leader. C’est notre source d’inspiration pour aller le plus loin possible », commente son coéquipier Nicolás Tagliafico, à propos de celui qui souhaite rejoindre Diego Maradona au panthéon du football argentin et mondial.

Le septuple Ballon d'Or a tout gagné, à titre individuel comme collectif, sauf la Coupe du monde. Au Qatar, Le capitaine de l'Albiceleste, déjà quatre fois buteur, est accompagné dans sa quête par les formidables supporters argentins, ces bruyants « hinchas » qui seront encore là au stade de Lusail, dont l'Argentine a fait sa nouvelle maison puisqu'elle y jouera son quatrième match depuis le début du tournoi et compte bien y revenir dimanche pour la finale. « Il nous donne une force incroyable, ils ont fait des sacrifices énormes pour être avec nous, on doit se battre pour eux », annonce le sélectionneur Lionel Scaloni.

Le mauvais souvenir de 2018

« L'Argentine ne se résume pas à Messi, elle a un certain nombre de grands joueurs. Nous devons donc arrêter toute l'équipe d'Argentine », précise l'attaquant croate Bruno Petkovic, après la victoire contre le Brésil en quarts.

Si l’affiche est inédite en demi-finale de Coupe du monde, elle ne l'est pas dans un Mondial puisque les deux équipes se sont croisées en Russie en 2018, lors de la phase de poules.

À Nijni Novgorod, les Croates avaient largement battu les Argentins 3 à 0. La rencontre avait qualifié les Croates pour les huitièmes et contraint Lionel Messi à aller finalement chercher la qualification contre le Nigeria lors du dernier match du premier tour. Luka Modric avait marqué le deuxième but croate. Et Messi doit très bien s’en souvenir…

