L'Érythréen Biniam Girmay élu Cycliste africain de l'année 2022, troisième sacre consécutif

Le cycliste érythréen Biniam Girmay remportant la 10e étape du Tour d'Italie entre Pescara et Jesi, le 17 mai 2022. AP - Gian Mattia D'Alberto

Pour la première fois depuis la création du trophée en 2012, un cycliste est sacré pour la troisième fois. Biniam Girmay a été élu Cycliste africain de l'année 2022, comme en 2020 et 2021. L'Érythréen s'est notamment distingué en s'imposant sur la course Gand-Wevelgem. Il a également enlevé la 10e étape du Tour d'Italie. Dans les deux cas, il s'agissait d'une grande première pour le cyclisme africain. « Comme pour les deux premiers trophées, je ressens une immense fierté. Je l'ai dit, mes victoires à Gand-Wevelgem et au Giro étaient aussi celles du continent africain. J'ai encore du mal à réaliser, à comprendre ce que j'ai réussi en 2022. Ce nouveau trophée couronne ma saison », a déclaré Biniam Girmay. C'est la septième fois en onze éditions que le trophée du Cycliste africain de l'année revient à un coureur érythréen (Natnael Berhane en 2012, Mekseb Debesay en 2014, Daniel Teklehaimanot en 2015, Tesfom Okubamariam en 2016 et donc Biniam Girmay ces trois dernières années).