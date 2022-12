Coupe du monde 2022: la demi-finale France-Maroc en direct

DIRECT

Victorieuse de l'Angleterre en quarts de finale, l'équipe de France, championne du monde en titre, est dans le dernier carré de ce Mondial 2022. Face à elle, au stade Al-Bayt (Al Khor), se dresse l'irrésistible Maroc, vainqueur de l'Espagne puis du Portugal, et premier pays africain à atteindre ce niveau. Suivez ce match en direct sur rfi.fr à 19h en temps universel (22h à Al Khor, 20h à Paris).

La poursuite du rêve bleu ? L'aventure toujours plus folle des Lions de l'Atlas ? Ce France-Maroc au Qatar ne manque pas de saveurs et d'intérêts. D'un côté, il y a les champions du monde en titre qui ne pensent qu'à jouer une deuxième finale consécutive et aller chercher une troisième étoile. De l'autre, il y a une sélection marocaine qui porte tous les espoirs de son peuple et de l'Afrique, toute heureuse de voir enfin une équipe continentale atteindre un tel niveau en Coupe du monde.

