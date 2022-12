Coupe du monde 2022: Randal Kolo Muani, l’homme qui tombe à pic pour les Bleus

Randal Kolo Muani a été décisif avec l’équipe de France en marquant, sur son premier ballon, le but du 2-0 face au Maroc, en demi-finale de la Coupe du monde 2022, alors que les Bleus étaient malmenés par les Lions de l’Atlas. L’attaquant s’est ainsi mué en héros improbable, lui qui avait été convoqué pour ce tournoi pour remplacer Christopher Nkunku, forfait.

Et Randal Kolo Muani jaillit au second poteau. Ce 14 décembre 2022 au Qatar, l’attaquant est entré en jeu face au Maroc et dans l’histoire du football français. Le pensionnaire de l’Eintracht Francfort (Allemagne) a en effet doublé la mise pour l’équipe de France au bout de 44 secondes sur le terrain et sur son premier ballon touché. Le joueur de 24 ans s’est jeté sur un tir de Kylian Mbappé dévié. Un but marqué par deux natifs de Bondy, en région parisienne.

« On ne peut pas rêver mieux ! Je suis très content d’avoir réussi une telle entrée, a réagi celui qui est passé par le FC Nantes. Durant cette rencontre, on est resté solides et on a bien travaillé devant. Je pense que ce deuxième but que je mets, il libère le peuple (sic) ».

Premier but en équipe de France

De fait, avant cette reprise du plat du pied à bout portant, les champions du monde en titre avaient été bousculés par les Marocains, en fin de première période et durant une majeure partie de la deuxième. C’est aussi ce qu’a perçu Hugo Lloris depuis sa cage. « En deuxième mi-temps, on a senti une équipe marocaine qui n’avait plus rien à perdre, qui a joué complètement libérée et qui nous a mis en difficulté, souligne le gardien de but. On a trop reculé. Mais on a tenu le choc et on a marqué sur un but magnifique de Kolo Muani. C’est une magnifique histoire ! »

Le numéro 12 se souviendra longtemps de cette soirée : non seulement car il s’agissait de sa première réalisation en quatre matches avec les Bleus, mais aussi parce qu’il ne devait pas être de cette aventure, initialement. Il a profité du forfait de Christopher Nkunku pour intégrer le groupe France, le 16 novembre dernier. Près d’un mois plus tard, le voilà mué en héros improbable et qualifié pour la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine.

