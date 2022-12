Coupe du monde 2022: le boycott du «Quotidien de la Réunion», envers et contre tout

Jeudi, deux buts ont permis à l’équipe de France de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde qui se déroule au Qatar, permettant à l’équipe d'accéder à sa deuxième finale consécutive après celle de 2018 en Russie. Si le mondial est l’un des évènements sportifs les plus suivis au monde, un journal français le boycott depuis le départ : Le Quotidien de la Réunion.

Le 13 septembre 2022, Le Quotidien de la Réunion, l’un des principaux journaux distribués sur cette île de l’océan Indien, titrait sa Une « Sans nous ». La Une est ensuite largement reprise par de nombreux médias et fait le tour des réseaux sociaux, comptabilisant plus de 8 500 likes sur Twitter. Ainsi, Le Quotidien ne couvrira pas l’aspect sportif de la Coupe du monde de football qui se déroule au Qatar au nom des « valeurs » du journal.

La date de la publication de cette Une n’est pas non plus choisie au hasard puisque c’est le 13 septembre 1976 qu’est né ce journal réunionnais. Les raisons de ce boycott sont claires, cette Coupe du monde « cristallise des atteintes intolérables à la dignité et aux libertés humaines, elle a piétiné les droits des travailleurs et des minorités et balayé le respect de l’environnement ».

Interrogé à l’antenne de RFI en septembre dernier, Flavien Rosso, chef du service des sports du Quotidien expliquait cette décision de la rédaction : « Il y a toute une série de décisions complètement aberrantes, sur le plan de la violation des droits, sur le plan de la violation de l’environnement, sur le plan du non-respect des minorités. Il fallait dire "stop", tout en sachant que ce n’est pas forcément le Qatar qu’on juge et qu’on condamne. On juge vraiment la façon dont cette Coupe du monde s’est construite et qui, selon nous, est incompatible avec les valeurs que, depuis 46 ans, Le Quotidien essaie de développer. »

Largement relayé, ce boycott n'a pas été suivi par d'autres médias et à ce jour Le Quotidien demeure le seul média français à ne pas couvrir les matchs de la Coupe du monde, en cela, c'est même une première dans l'histoire des médias français.

Les matchs de foot exclus des colonnes du journal

« Aucun article ni annonce publicitaire évoquant l’aspect sportif de ce Mondial 2022 » n’est donc publié dans les colonnes du journal, tout comme sur son site internet. Cependant, les questions liées aux enjeux climatiques, aux droits humains et aux droits LGBT+ au Qatar, pays organisateur de cette Coupe du monde, sont toutefois traitées par le journal réunionnais, c'est-à-dire tous les à-côtés du Mondial. Et la France a beau s’être qualifiée en finale, aucun article du Quotidien n'y fait mention.

Émilien, âgé d'une quarantaine d'années, vit dans le sud de l'île et il est un grand lecteur du Quotidien depuis une quinzaine d'années. Cette décision prise par le journal début septembre ne change rien pour lui : « Sur le coup, j'ai trouvé cette décision audacieuse et j'ai trouvé cela plutôt bien que le journal prenne ce parti pris ». Fan de football, Émilien continue quand même à suivre le Mondial via les réseaux sociaux et la télévision. « J'ai décidé de ne pas lire d'autres journaux réunionnais et cela n'a pas non plus changé mes habitudes, je continue à lire le Quotidien durant cette Coupe du monde. »

À quelques jours de la finale de la Coupe du monde, quel impact ce boycott a-t-il eu sur les ventes du journal ? Interrogé sur les conséquences de ce boycott sur le plan financier et sur son lectorat, Le Quotidien n’a pas souhaité répondre à nos questions, pointant du doigt « un manque de recul sur les chiffres ».

« Rendre compte des évènements du quotidien »

Le Quotidien est l’un des journaux les plus lus à La Réunion, mais il est suivi de près par le Journal de La Réunion (JIR). Patrick Planchenault, directeur de la rédaction du JIR, constate une ferveur populaire sur l'île, autour de cette Coupe du monde et un frémissement autour des ventes du journal. Pour lui, la couverture médiatique de cet évènement sportif planétaire ne faisait aucun doute : « Notre mission est d’informer en tant que journalistes. Nous sommes des historiens du quotidien et donc on doit rendre compte des évènements du quotidien même s’il y a des choses que l’on peut dénoncer dans cette Coupe du monde. »

Si le JIR refuse de communiquer les chiffres liés aux ventes du journal durant cette période de la Coupe du monde, Jacques Tillier, éditeur et actionnaire du JIR, assure qu’il y a une différence entre les ventes liées à la Coupe du monde 2018 et celle qui se déroule actuellement au Qatar : « On a fait de meilleures ventes qu’en temps ordinaires, mais ce n’est pas non plus extraordinaire. »

Dimanche, les Bleus affronteront les Argentins pour tenter un doublé qui se pourrait historique, sous les yeux rivés des téléspectateurs du monde entier. Le lundi 19 décembre, ce match fera la Une de nombreux journaux, sauf un.

