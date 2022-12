Coupe du monde 2022: le Portugal tourne la grande page Fernando Santos

Le sélectionneur du Portugal Fernando Santos, le 24 novembre 2022, lors du Mondial au Qatar. Il a quitté son poste le 15 décembre de la même année. AP - Manu Fernandez

Fernando Santos n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal. Le technicien a quitté son poste, a annoncé la Fédération portugaise de football jeudi 15 décembre, cinq jours après l'élimination de la sélection en quarts de finale du Mondial 2022 face au Maroc. La fédération et l'entraîneur ont décidé ensemble de mettre un terme à leur association. « Je m'en vais avec le sentiment d'une énorme gratitude », a réagi Fernando Santos, 68 ans, dont le contrat courait jusqu'à l'Euro 2024. Nommé en septembre 2014, il a mené la Seleçao portugaise à ses deux premiers titres internationaux, l'Euro en 2016 et la Ligue des nations en 2019.