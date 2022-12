Coupe du monde 2022: le Maroc dépose un recours contre l’arbitrage lors de sa demi-finale

Deux jours après son élimination en demi-finale de la Coupe du monde, la sélection marocaine n’a pas encore digéré la défaite contre la France. La Fédération royale marocaine de football a déposé un recours pour protester contre l’arbitrage pendant la rencontre.

Avec notre correspondant à Rabat, Victor Mauriat

C’est sur deux actions précises que se base la Fédération pour justifier sa demande aux instances du football mondial.

La première est un accrochage dans la surface entre le français Théo Hernandez et le Marocain Sofiane Boufal, une action sur laquelle l’ailier marocain est sanctionné d’un carton jaune. Mais pour la Fédération royale, la faute aurait dû être sifflée contre le Français, donnant ainsi un pénalty aux Lions de l’Atlas.

Quelques minutes plus tard, un deuxième accrochage a lieu dans la surface française, cette fois entre Aurélien Tchouaméni et Selim Amallah. Les Marocains dénoncent un plaquage commis par le joueur français non sifflé par l’arbitre, et là encore ils estiment qu’ils auraient dû bénéficier d’un pénalty.

Une vaine réclamation

Depuis mercredi 14, ces deux actions font beaucoup débat au Maroc. Si la FMRF parle de « penaltys flagrants », les débats sont moins tranchés parmi les supporters qui estiment que l’arbitrage du Mexicain César Ramos a été plutôt laxiste dans l’ensemble, très peu de fautes ayant été sifflées durant tout le match.

La Fédération assure vouloir défendre les intérêts du football marocain avec cette réclamation, mais celle-ci a peu de chance d’aboutir car le résultat du match ne peut plus évoluer.

