Football: Sinisa Mihajlovic, ex-international serbe, est mort

Sinisa Mihajlovic, le 17 janvier 2022, après un match entre Bologne et Naples en championnat d'Italie.

L'ex-international serbe devenu entraîneur Sinisa Mihajlovic est décédé d'une leucémie à l'âge de 53 ans, a annoncé vendredi sa famille dans un communiqué.

Son épouse Arianna et leurs cinq enfants ont déploré dans ce communiqué à l'agence italienne Ansa la « mort injuste et prématurée » de l'ancien défenseur de l'AS Rome, de la Lazio, de la Sampdoria et de l'Inter, qui avait la particularité d'être un spécialiste des coups francs.

C'était « un homme unique et un professionnel extraordinaire » qui avait annoncé sa maladie à l'été 2019 alors qu'il entraînait Bologne depuis le mois de janvier la même année, ont-ils ajouté.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a salué « un exemple de courage pour ceux qui affrontent la maladie ». « Tu as lutté comme un lion sur le terrain comme dans la vie », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente.

