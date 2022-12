Coupe du monde 2022: les Bleus attendent leurs fans pour la finale

Reportage

S’il n'est pas courant de croiser des Français à Doha depuis trois semaines, bon nombre des supporters des Bleus vont tout de même faire le voyage pour assister à la finale du Mondial 2022, ce dimanche 18 décembre, face à l’Argentine.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial au Qatar,

Si le stade de Lusail sera majoritairement argentin dimanche, ils devraient être au moins 6 000 Français à encourager l'équipe de Didier Deschamps. La Fédération française de football, qui effectue l'interface entre la Fifa et les supporters français désirant assister aux matchs, devrait bien obtenir le quota de 3 000 places sollicité dès la fin de la rencontre face au Maroc. Ce qui s'ajouterait à la base des 3 000 places dont elle disposait déjà comme pour chaque match des Bleus.

Vendredi, les fans français n’avaient pas encore investi les rues de Doha. Au Souq Waqif, un des endroits les plus prisés des supporters, apercevoir un maillot floqué Mbappé tenait presque du miracle en plein après-midi. À croire que seul Messi serait la star de cette finale. « Il faut peut-être attendre que le soleil se couche pour voir les fans français arriver », glisse une jeune journaliste de la chaîne qatarienne Al Jazeera. Rien à l’horizon.

« Je sais que les supporters des Bleus ne se déplacent pas beaucoup »

Au bout d’une heure, un homme passe avec le maillot aux deux étoiles des Bleus. Enfin. « Vous êtes journalistes ? On est tellement peu nombreux ici que je crois que j’ai répondu à tous les médias français », dit-il en riant. « J’étais en Russie et je sais que les supporters des Bleus ne se déplacent pas. Je ne suis donc pas étonné de me retrouver seul. Une Coupe du monde, c’est un effort financier énorme. Et au Qatar, c’est encore plus cher », explique-t-il. Il a dépensé environ 3 500 euros pour dix jours de compétition. Logé par un ami de la famille qui travaille au Qatar, il a pu au moins économiser l'hébergement. Quelques heures plus tard, toujours aucun fan des Bleus dans le coin.

Croisés dans un centre commercial en début de soirée, quatre jeunes Français expliquent que ce Mondial leur a coûté environ 6 000 euros chacun. « C’est une passion, et c’est un choix. Je sais que tout le monde n’a pas les moyens de dépenser une telle somme. En plus, ce ne sont pas les vacances scolaires », indique l’un d’entre eux.

Qu'à cela ne tienne, Mbappé et sa bande devrait être soutenus par un peu plus de supporters que d'habitude dans cette course folle à la troisième étoile.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne