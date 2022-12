Coupe du monde 2022: Kylian Mbappé n'a pas imité Pelé mais l'avenir lui appartient

Kylian Mbappé avec le Soulier d'or, récompensant le meilleur buteur de la Coupe du monde. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Texte par : Ndiasse Sambe Suivre 2 mn

Kylian Mbappé était à deux doigts de remporter sa deuxième Coupe du monde consécutive et d’imiter ainsi son idole le Brésilien Pelé, qui avait réussi le doublé en 1958 et 1962. Mais l’attaquant français aura néanmoins marqué ce Mondial 2022 par ses performances. Et ce n’est qu’un début.