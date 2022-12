Coupe du monde 2022: les supporters français et argentins dans l'attente de la finale

La finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, ce dimanche à 16 heures. Coté supporters, le moment est très attendu. Une finale très alléchante. À Paris, les supporters des bleus se préparent et s'attendent à un match difficile : un choc même.

À Paris, pour les supporters des Bleus, cette finale ne sera pas une mince affaire pour l'équipe de France : « On connaît très bien l’Argentine et Lionel Messi ici à Paris. Pour ses dernières sélections en équipe d’Argentine, peut-être son dernier match, l’Argentine aura à cœur de gagner ce mondial pour Lionel Messi. Ça va être un vrai duel de choc, ça on peut déjà se le dire. Deux grandes nations du football, deux grands pays du football. Et ils vont se battre pour cette troisième étoile. Les deux équipes ont fait deux belles compétitions avec la France, qui est montée en compétences. L’Argentine aussi avec sa première défaite contre l’Arabie saoudite, mais elle a su vite se remettre dans les rails et faire de beaux exploits derrière. Donc, on aura, nous spectateurs, un beau match, et ce sera avec grand plaisir qu’on suivra ça dès 16 heures. »

Les supporters le savent, ce sera un match difficile et pour eux le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a eu et a un rôle primordial: « Je suis plutôt confiant parce que c’est une équipe de France qui monte en compétence. Avec, c’est vrai au début, pas mal de blessures et pas mal d’absences, mais le groupe est assez soudé. Ils apprennent à jouer ensemble, et ça s’est fait au fur et à mesure, et c’est monté en compétences à tous les postes et à tous les niveaux. Je pense que Didier Deschamps a été très intelligent dans les choix et dans les sélections qu’il a pu faire. Parce qu’il a pris des joueurs pour le mondial 2022, mais il a aussi préparé l’Euro 2024 dans ses choix, avec des jeunes joueurs, comme Kolo Muani qui a à peine 20 ans. Ce sont des choix très judicieux de la part du coach. »

L'espoir côté argentin

L'ambiance est chaleureuse, mais le stress commence à monter. Au restaurant argentin Café El Sur, le patron a prévu un gros dispositif pour le match: « Là, on a déjà prévenu le voisinage. On sera là à carton plein parce que depuis le premier match, on a rempli vraiment à bloc. »

Calista, la patronne du Volver, autre restaurant argentin a également vu sa clientèle grossir avec la compétition: « Au fur et à mesure qu’on a joué des matchs. On s’est rendu compte du coup qu’il venait de plus en plus de monde, et là, on a même préparé cent tables. »

Et quand on leur demande qui ils soutiendront, ils ne doutent pas une seconde: « L’Argentine 100%. Je suis 100% Argentine. » Tous voient l'Albiceleste vaincre les bleus lors de la finale: « 2-1 ! Avec un but de Messi. »

En cas de victoire des coéquipiers de Messi, ils promettent une belle fête pour célébrer la troisième étoile de l'Argentine.

Des supporters argentins avant la demi-finale entre l'Argentine et la Croatie dans le stade de Lusail, le 13 décembre 2022. © AFP / GIUSEPPE CACACE

Choisir entre son pays de naissance et son pays d'adoption

Cette finale, c’est aussi match entre pays de naissance et pays d’adoption pour de nombreux Argentins installée en France et vice-versa. Ils sont environ 15 000 de chaque côté et parmi eux, on trouve de nombreux couples mixtes. C’est le cas de Corentin et Victoria, que notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience, a rencontré. Lui est Français, elle est Argentine, ils sont mariés et partagent tout depuis cinq ans, mais tout à l’heure un seul sera champion du monde. Pour Victoria et Corentin, forcément, cette finale est un peu spéciale: « Moi, ça ne va pas être très très facile, surtout de célébrer et de fêter les buts sans faire du mal à l’autre, mais bon… Vraiment, j’espère la gagner ! »

Contenir sa joie en cas de victoire, ce sera surtout un défi pour Corentin, qui s’apprête à vivre cette finale avec sa belle-famille argentine: « Je ne sais pas, honnêtement devant un match de foot j’ai toujours du mal à me contenir. Je me dis toujours avant que je vais me retenir, mais c’est un peu difficile ». Corentin et Victoria vivent en France, mais sont à Buenos Aires actuellement, car ils sont venus présenter leur fils de deux mois à sa famille argentine.

Pour cette finale, Timothée, leur fils, a deux grenouillères: une aux couleurs de l’Argentine, l’autre aux couleurs de la France, reste à savoir laquelle il portera: « C’est une question qu’on nous a souvent posée, donc je pense qu’on fera une mi-temps chacun. Lui, il s’en fiche, il est déjà champion du monde de toute façon, donc on est content pour lui ! » Quel que soit le résultat de cette finale, le petit Timothée s’endormira ce soir avec une troisième étoile sur l’une de ses grenouillères.

