Coupe du monde 2022: la finale Argentine-France en direct

Emmenée par un Lionel Messi déterminé à imiter les plus grandes légendes du sport, l'Argentine dispute la finale du Mondial 2022 au Qatar. Face à elle, se dresse un adversaire de taille : l'équipe de France, championne du monde en titre, qui peut compter sur ses hommes forts elle aussi. L'une de ces deux nations ira décrocher une troisième étoile au stade de Lusail. Suivez la finale en direct sur rfi.fr à 15h en temps universel (16h à Paris, 18h à Lusail).

Depuis 1986 et l'épopée de la bande à Diego Maradona, l'Argentine court après un sacre mondial. Après deux revers en finale en 1990 et 2014, ainsi qu'un autre en 1930, l'Albiceleste ne vise qu'une victoire. Lionel Messi, son capitaine, ne veut pas laisser passer sa très probable ultime chance. Mais l'équipe de France ne compte pas abandonner sa couronne facilement. Les Bleus ont fait honneur à leur statut jusqu'à présent et comptent bien imiter le Brésil de 1958-1962 en conservant leur titre mondial. Kylian Mbappé et les siens sont déterminés à faire la passe de deux. Mais à la fin, un seul pays brandira le trophée de la Coupe du monde.

