Mondial 2022: de Pelé à LeBron James, le monde du sport salue l’Argentine de Messi

L’ex-footballeur brésilien Pelé, la superstar du basket-ball LeBron James, le fraichement retraité tennismans suisse Roger Federer, l’icône russe des arts martiaux mixtes Khabib Nurmagomedov : tous ont rendu hommage au sacre de l’Argentine de Lionel Messi face à la France en finale de la Coupe du monde 2022 de football, ce 18 décembre à Lusail.

Publicité Lire la suite

« Ok , si je fais une crise cardiaque c'est parce que j’ai regardé cette Coupe du monde de la Fifa ! » Visiblement, l’ex-icône du tennis Serena Williams a été tenue en haleine par l’incroyable finale remportée par l’Argentine face à la France, 4 tirs au but 2 (3-3 après prolongation). L’Américaine a été l’une des nombreuses superstars du sport à réagir à cet événement planétaire.

« Le meilleur match de tous les temps. Le meilleur tournoi de tous les temps. Félicitations l’Argentine. Merci beaucoup le Qatar ! » Le Russe Khabib Nurmagomedov, légende vivante des arts martiaux mixtes (MMA), était présent au Lusail Stadium et a apprécié le spectacle (dont il a filmé le dénouement).

Béats devant Lionel Messi

Beaucoup de champion(ne)s se sont surtout extasié(e)s devant le sacre de Lionel Messi, élu par ailleurs meilleur joueur de cette 22e édition. « Maintes et maintes fois, tu as redéfini la grandeur, a réagi l’ex-tennisman suisse Roger Federer sur Instagram. C'est un privilège de te regarder. Félicitations Léo et l’Argentine. C’est spécial et historique ».

Pour le basketteur le plus emblématique de son époque, LeBron James, pas de doute, « la Pulga » est le meilleur de l’histoire. Le joueur des Lakers de Los Angeles a ainsi tweeté un message félicitant le numéro 10 argentin, accompagné de l’émoticône d’une chèvre, acronyme en anglais de G.O.A.T., Greatest Of All Time : le plus grand de tous les temps.

MESSI 🫡🐐👏🏾👏🏾 — LeBron James (@KingJames) December 18, 2022

Mais le message le plus puissant est une nouvelle fois venu de Pelé, le roi du ballon rond : « Aujourd'hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours, d'une manière passionnante. Messi remporte sa première Coupe du monde, comme sa trajectoire le mérite. Mon cher ami Kylian Mbappé, marque quatre buts en finales. Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l'avenir de notre sport. Et je ne pouvais manquer de féliciter le Maroc pour son incroyable campagne. C'est formidable de voir l'Afrique briller. Félicitations à l'Argentine ! Diego Maradona sourit certainement en ce moment. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne