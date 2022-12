Mondial 2022: un mélange de tristesse, de fatalisme et de fierté pour l’équipe de France

L’équipe de France de football n’a pas réussi à conserver son titre en Coupe du monde, vaincue par l’Argentine (4-2 TAB, 3-3 AP) en finale du Mondial 2022, ce 18 décembre à Lusail. Les Bleus ont reconnu être revenus de nulle part face à des Argentins qui ont mené trois fois au score, ce qui les rend fiers et tristes à la fois.

De notre envoyé spécial à Lusail,

L'Albiceleste de Messi s'est imposée au Qatar dans cette finale de légende au terme d'une séance de tirs au but marquée par les échecs français de l’ailier Kingsley Coman et du milieu Aurélien Tchouaméni. Revenue héroïquement à deux reprises grâce notamment au triplé de Kylian Mbappé (meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations), la France échoue à remporter une deuxième Coupe du monde de suite, comme le Brésil en 1962.

« Il y a ces 70 minutes où l’on était moins bien. On est revenu de nulle part en renversant une situation compromise. C’est le scénario », a résumé le coach français Didier Deschamps en conférence de presse.

« Il n’y a pas d’excuses, nous n’avions pas le dynamisme nécessaire »

Celui qui a apporté la deuxième étoile à la France en Russie en 2018 ne veut rien regretter. « On a une balle de Coupe du monde à la dernière minute [sur un tir de Randal Kolo Muani, Ndlr]. Je félicite l’Argentine. Il y a eu beaucoup d’émotions, mais c’est cruel à la fin », dit le sélectionneur. Le champion du monde 1998 (en tant que joueur) tient à féliciter sa pépite, Kylian Mbappé : « C’est la Coupe du monde des records et il a marqué de son empreinte cette finale avec ses trois buts. »

Deschamps avoue que l’équipe de France avait moins d’énergie. Il a fallu remobiliser ses troupes à la mi-temps. Le technicien avait l’impression que les Bleus ne jouaient pas une finale. « On avait moins d’énergie. Le rêve ne s’est pas concrétisé. Il n’y a pas d’excuses, nous n’avions pas le dynamisme nécessaire », avance-t-il tout en félicitant l’Argentine. Et d’ajouter : « Je suis triste pour mes joueurs, pour mon staff. »

« Malgré cette première mi-temps ratée, nous n'avons rien lâché », dit de son côté le capitaine et gardien Hugo Lloris. « On s’est rendu coups pour coups. Il n’y a rien à se reprocher. Nous avons montré de la résilience. Il faut être fiers d’être arrivés en finale, mais cela n’enlève rien à la douleur. Nous avons eu trop de déchets techniques. A 3-3 nous avons eu l’occasion d’aller chercher le quatrième but. C'est comme ça », soupire-t-il, quatre ans après avoir soulevé le précieux trophée dans le ciel de Russie.

