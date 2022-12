Foot: Karim Benzema prend-il sa retraite avec l’équipe de France?

Karim Benzema a laissé entendre ce 19 décembre 2022 sur les réseau sociaux la « fin » de son histoire avec l’équipe de France, le jour de ses 35 ans et au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine. Ce message signe-t-il sa retraite internationale ?

Publicité Lire la suite

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » C’est par ces quelques lignes, accompagnées d’une photo où il porte le maillot de l’équipe de France, que Karim Benzema semble dire « adieu » aux Bleus.

Ce 19 décembre 2022, l’attaquant fête ses 35 ans mais n’a peut-être pas le cœur à la fête. La veille, les tricolores se sont inclinés en finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine de Lionel Messi. Une compétition pour laquelle le capitaine du Real Madrid a dû déclarer forfait, à cause d’une blessure aux quadriceps de la cuisse gauche.

A(re)lire ► Mondial 2022: Benzema forfait, le ciel tombe sur la tête des Bleus

Une carrière en bleu tronquée

Après avoir été écarté en équipe de France de fin 2015 à mai 2021 suite à l’affaire de la sex-tape, la superstar avait effectué son retour pour l’Euro 2021 avec en ligne de mire ce Mondial 2022 au Qatar. Une aventure à laquelle le Ballon d’Or 2022 n’a pu prendre part. Visiblement sans que ça traumatise certains de ses partenaires, assurait ainsi un article du journal français L’Equipe, durant la compétition.

Un parcours qui, s’il s’achevait aujourd’hui, serait loin d’être à la hauteur du palmarès et des exploits de Karim Benzema, avec l'Olympique lyonnais (2005-2009) et le Real (2009 à aujourd'hui). Depuis ses débuts en sélection en 2007, le joueur a en effet revêtu le maillot bleu à 97 reprises (pour 37 buts) mais n’aura disputé que la Coupe du monde 2014 (quart de finale) et les Euros 2008 (élimination au premier tour), 2012 (quart de finale) et 2021 (huitième de finale)…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne