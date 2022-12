Pluie d'hommages à la mémoire de l'ancien rugbyman ivoirien Max Brito

L'ancien rugbyman ivoirien Max Brito. © Courtesy of Fédération ivoirienne de rugby

Texte par : Nicolas Bamba

Max Brito, ancien ailier du XV de Côte d'Ivoire, est décédé lundi 19 décembre à l'âge de 54 ans. L'ex-rugbyman était resté tétraplégique après un plaquage survenu durant le troisième match des Éléphants durant la Coupe du monde 1995 face aux Tonga. Le rugby ivoirien et ses anciens coéquipiers pleurent aujourd'hui un ami fidèle et blagueur, un passionné et une figure de l'ovalie.