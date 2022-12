Football: Blaise Matuidi, champion du monde 2018 avec la France, met un terme à sa carrière

Joueur incontournable de l'équipe de France pendant des années, sur le toit du monde en 2018 avec les Bleus, Blaise Matuidi a annoncé, vendredi 23 décembre, la fin de sa carrière professionnelle. « La gorge serrée mais avec fierté », l'ex-milieu de terrain français, notamment passé par le Paris Saint-Germain, tourne une grande page.

Il est le premier des 23 Bleus champions du monde en Russie en 2018 à se retirer des terrains. Un peu plus d'un an après son dernier match avec l'Inter Miami, Blaise Matuidi a officialisé la fin de sa carrière de footballeur professionnel.

« J'ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs européens, de porter le maillot de l'équipe nationale, de faire vibrer ma famille, de vivre de ma passion, et ce sont des images qui me resteront », explique-t-il dans une vidéo postée vendredi 23 décembre sur YouTube.

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.

MERCI ❤️

👉🏾 https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022

De l'Estac jusqu'au plus haut niveau mondial

Le jeune retraité a débuté sa carrière fin 2004, à l'âge de 17 ans, sous le maillot de Troyes, l'un de ses clubs formateurs. Lancé dans le grand bain par Jean-Marc Furlan, le prometteur milieu de terrain a pris de l'ampleur dans l'Aube avant de franchir un premier pallier en ralliant l'AS Saint-Etienne en 2007.

Sous le maillot des Verts, Blaise Matuidi poursuivit sa progression jusqu'à séduire Laurent Blanc, fraîchement nommé sélectionneur d'une équipe de France en lambeaux après une Coupe du monde 2010 calamiteuse. L'entraîneur le convoqua pour la première fois en août 2010 et lui offrit sa première cape quelques semaines plus tard.

Très suivi par plusieurs clubs importants en Europe, l'international décida, à l'été 2011, de répondre favorablement à l'appel du Paris Saint-Germain, tout juste acquis par Qatar Sports Investments et désormais très ambitieux. Au sein d'un effectif ronflant, Blaise Matuidi devint un pilier de tous les entraîneurs passés par le club de la capitale, à savoir Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc puis Unai Emery.

« Il fallait cravacher sans cesser, montrer que j'étais au-dessus des autres »

Réputé pour son abnégation, son endurance et sa polyvalence, Blaise Matuidi a formé, au PSG, un trio redoutable dans l'entrejeu avec Thiago Motta et Marco Verratti. En équipe de France, il s'est aussi rendu indispensable aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps, qui succéda à Laurent Blanc en 2012. Le milieu de terrain fut un homme de base des Bleus vice-champions d'Europe 2016 et champions du monde 2018. Il cumulera 84 capes et neuf buts entre 2010 et 2019.

Parfois moqué pour son style peu orthodoxe, Blaise Matuidi a toujours su répondre sur le terrain et convaincre. Son parcours à Paris, club dont il a porté le maillot à 295 reprises, en atteste. « Ça n'a jamais été facile pour moi. On m'a toujours attendu, je n'avais pas forcément les qualités techniques au-delà de la moyenne, et il fallait cravacher sans cesse, montrer que mentalement, au niveau de l'effort, du sacrifice, j'étais au-dessus des autres. Je pense avoir atteint le summum là-dessus », confie-t-il.

En 2017, le natif de Toulouse, à la recherche d'un nouveau défi, prit la direction de la Juventus, avant de s'envoler pour les États-Unis et l'Inter Miami en 2020. « Blaisou » y a joué son dernier match en novembre 2021 avant d'être écarté de l'effectif pour la saison 2022 de Major League Soccer, le championnat nord-américain. Aujourd'hui, les hommages affluent pour saluer son exceptionnelle carrière.

Félicitations pour ton immense carrière, ton professionnalisme et ta bonne humeur ! Le @PSG_inside et ses supporters se souviendront de tes exploits en Rouge & Bleu.



Le Club te souhaite le meilleur dans tes nouveaux projets.



À bientôt au Parc des Princes #PSGlegend ❤️💙🙌 https://t.co/QJrzGaomZ7 pic.twitter.com/0MdtB2iaN7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 23, 2022

« Merci et bravo pour ton immense carrière, Blaisou », tweete l'équipe de France. « Félicitations pour ton immense carrière, ton professionnalisme et ta bonne humeur ! Le PSG et ses supporters se souviendront de tes exploits en Rouge & Bleu », lance pour sa part le Paris Saint-Germain. « La famille troyenne est fière de toi », applaudit l'Estac, tandis que la Juventus lui dit « Merci pour tout » et que Saint-Etienne lui adresse un « bravo pour tout ce que tu as accompli ».

