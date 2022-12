Coupe du monde 2022: l'Argentin Emiliano Martinez va-t-il trop loin dans ses provocations?

Sacré champion du monde avec l'Argentine face à la France, Emiliano Martinez multiplie depuis les provocations en célébrant ce titre. Auteur d'un geste obscène en recevant son trophée de meilleur gardien du Mondial, il a ensuite raillé plusieurs fois Kylian Mbappé ainsi qu'Aurélien Tchouaméni. En France et ailleurs, son attitude heurte. Même au sein de son propre club, en Angleterre, on n'approuve pas.

Après 36 années de disette, l'Argentine a enfin remis la main sur la Coupe du monde au Qatar. Un triomphe symbolisé par Lionel Messi, le capitaine enfin couronné, mais aussi par Emiliano Martinez. S'il n'est pas le plus médiatique des Argentins, il a toutefois eu un rôle majeur dans la conquête mondiale.

Déjà brillant en quarts de finale face aux Pays-Bas (deux tirs au but repoussés), le gardien a remis ça en finale contre la France. Certes, il a encaissé trois buts de Kylian Mbappé. Mais il a sauvé l'Argentine face à Randal Kolo Muani au bout de la prolongation, avant de s'illustrer lors de la séance de tirs au but : maître dans l'art du duel psychologique, il a déconcentré les tireurs français (au point d'écoper d'un avertissement), repoussé la tentative de Kingsley Coman et peut-être conduit Aurélien Tchouaméni à envoyer sa frappe hors cadre.

Même si le Tunisien Yassine Bounou avait des soutiens, c'est bien Emiliano Martinez qui a reçu le titre de meilleur gardien de la Coupe du monde 2022. L'occasion d'un premier dérapage : sous les objectifs des caméras du monde entier, il a porté à son entrejambe le trophée qu'on venait de lui remettre.

Blagues douteuses, noms d'oiseaux

Sa « célébration » obscène n'était que le premier acte d'une série d'autres polémiques. Dans les vestiaires, Emiliano Martinez a lancé une minute de silence et une danse moqueuse « pour Mbappé qui est mort ». Peut-être une vengeance pour des paroles passées de l'attaquant sur le niveau du football sud-américain, à moins qu'il s'agisse d'un pied-de-nez contre un joueur qui l'a fait trembler, lui ainsi que l'Albiceleste, en signant un triplé et en transformant son tir au but.

De retour en Argentine pour fêter le sacre avec un peuple en liesse, « Dibu » Martinez a remis ça : il a été vu paradant avec une poupée de bébé qui avait une photo du visage de Kylian Mbappé scotchée sur la tête. Le tout pendant que, dans la foule, on brûlait un cercueil portant le nom du meilleur buteur de ce Mondial. Et de retour dans sa ville natale de Mar del Plata, Emiliano Martinez a parlé d'Aurélien Tchouaméni en des termes crus : « Il s'est ch... dessus. »

Il n'est pas le seul à s'être distingué par son langage grossier. Juste après la victoire de l'Argentine, l'ancien joueur Sergio Agüero, retraité depuis un an, a insulté le Français Eduardo Camavinga lors d'un live-vidéo sur Instagram, le traitant de « tête de b... ». Plus tard, il s'est justifié en évoquant « une blague ».

« Vulgaire », « pitoyable », « pathétique »...

Les provocations, moqueries et insultes argentines ne sont pas du goût de tous. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a adressé un courrier à son homologue argentin. « Je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d'une compétition sportive, et j'ai du mal à comprendre. Cela va trop loin », a-t-il déclaré jeudi 22 décembre.

Vendredi 23 décembre, c'est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui est montée au créneau. Interrogée au micro de RTL, elle a fustigé le comportement « pitoyable » et « inélégant » de l'équipe d'Argentine. « Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière donc cette équipe a agi après cette victoire n'a pas été digne du match qu'on a vu », a-t-elle déclaré. « C'est juste vulgaire, déplacé », « cet Emiliano Martinez n'est pas en train de se distinguer dans cette affaire, c'est plutôt pathétique », a ajouté la ministre.

Même en Angleterre, le comportement de Martinez a été remarqué. Unai Emery, son entraîneur à Aston Villa, s'est exprimé à son tour vendredi. Le technicien espagnol, qui a officié en France au PSG entre 2016 et 2018, compte parler à son gardien. « Quand on vit de grandes émotions, c'est parfois difficile de les contrôler. Je lui parlerai la semaine prochaine de certaines célébrations », a assuré Emery. Une fois l'euphorie retombée, les provocations s'atténueront sans doute.

