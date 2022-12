Rétrospective foot 2022: l'Argentine, Karim Benzema et l'Angleterre à l'honneur

RÉTRO

L’année sportive 2022 a été riche en prestations inoubliables côté football, avec notamment l'équipe féminine d'Angleterre, sacrée championne d'Europe à Wembley, le Ballon d'Or conquis haut la main par Karim Benzema et le couronnement de l'Argentine de Lionel Messi lors du Mondial au Qatar. Retour sur douze mois intenses.

Une troisième étoile mondiale pour l’Argentine

Le peuple argentin vibre pour le football et pour son héros Lionel Messi. Cela faisait 36 ans que l’Albiceleste n'était pas rentrée chez elle avec la Coupe du Monde. L’attente a été longue, comme la finale contre l’équipe de France, terminée aux tirs aux buts après un scénario déconseillé aux nerfs fragiles.

À dix minutes de la fin du temps réglementaire, l’Argentine menait 2-0 contre une équipe de France hors sujet et contrainte de subir le jeu des Sud-Américains. Puis, deux éclairs de Kylian Mbappé ont ramené les Bleus à flot. En prolongation, les Argentins ont repris l'avantage grâce à Lionel Messi, qui avait déjà ouvert le score. Mais sur un nouveau penalty, Kylian Mbappé a encore égalisé.

C'est finalement à l'issue de la séance des tirs aux buts que la Coupe du monde a atterri dans les mains de Messi & co, grâce à une parade du gardien argentin Emiliano Martinez face à Kingsley Coman et à une frappe hors cadre d'Aurélien Tchouaméni. Pour Lionel Messi, le capitaine de l’Albiceleste, le rêve devient réalité. Son palmarès se complète du dernier titre qui lui manquait.

Un Ballon d’Or à la maison

Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, n’a pas foulé les pelouses du Qatar à cause d’une blessure musculaire. Un couac dommageable pour l'attaquant après une saison époustouflante sous le maillot du Real Madrid. Le natif de Lyon, âgé de 35 ans, a ajouté un cinquième sacre en Ligue des champions et une quatrième Coupe du monde des clubs, et a surtout conquis le Ballon d'Or.

Cela faisait 24 ans que le prix individuel le plus convoité n'avait pas été remporté par un joueur français. En 1998, Zinédine Zidane avait été le lauréat. C'est lui qui a remis à Karim Benzema le Ballon d'Or 2022. Sur le podium, montent avec lui le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin De Bruyne, respectivement deuxième et troisième.

Une finale de Ligue des champions un brin cafouillée

C’est Karim Benzema, capitaine du Real Madrid, qui a levé au ciel la coupe aux grandes oreilles à l'issue de la finale de la Ligue des champions, qui s'est tenue à Saint-Denis, en banlieue parisienne, entre son club et le FC Liverpool, le 28 mai 2022. L’équipe guidée par Carlo Ancelotti a remporté le plus important trophée continental grâce à un unique but du Brésilien Vinicius.

La finale aurait dû se tenir à SaintPétersbourg, mais à cause du conflit entre l’Ukraine et la Russie, elle a été déplacée par l’UEFA. Paris avait récupéré cet événement de grande envergure mais l’organisation n’a pas été à la hauteur. Le match a démarré avec plus de 30 minutes de retard à cause d'incidents à l’extérieur de l’enceinte du Stade de France. Didier Lallement, alors préfet de police de Paris, a parlé d’une fraude massive aux faux billets, surtout de la part de supporters anglais. Le jour de la finale, le RER B était en grève, chose qui n’a sûrement pas facilité l’accès au stade.

Le président des Reds a fini par demander des excuses pour les maltraitances sur les supporters de son équipe, dont beaucoup de familles avec des enfants, repoussés violemment par les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Les excuses du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de l’UEFA arriveront quelques jours après. Le fiasco d’une organisation ratée qui restera malheureusement intact.

L'OL et l'Angleterre au sommet du football féminin

Les footballeuses de l’Olympique lyonnais ne se sont pas fait intimider par leurs adversaires du Barça le 21 mai 2022, lors de la finale de la Ligue des champions féminine, qui a eu comme théâtre le Juventus Stadium de Turin. Guidées sur le banc par l’ex-joueuse Sonia Bompastor, devant plus de 32 000 spectateurs, les Lyonnaises n'ont fait qu'une seule bouchée des Catalanes, battues 3-1, et ont ramenant à l’ouest des Alpes la huitième coupe d'Europe de l'OL. Sur dix finales, les filles du président Jean-Michel Aulas n’ont perdu que deux fois, un record absolu dans le football féminin.

Quelques semaines après, l’Angleterre a organisé la dixième édition du championnat d’Europe de football féminin. Cette fois, la victoire n’a pas souri aux Françaises. Ce sont les joueuses anglaises qui l'ont emporté pour la première fois de leur histoire. En finale, le 6 juillet, les Anglaises ont affronté l’Allemagne, privée de sa meilleure réalisatrice Alexandra Popp, blessée pendant l’échauffement. À l'issue des 90 minutes de jeu, le score était de 1-1, démonstration de l'équilibre entre les deux équipes. Mais il n'y a pas eu de tirs au but grâce à Chloe Kelly, l'attaquante anglaise de Manchester City, qui a donné le succès final à son équipe (2-1).

